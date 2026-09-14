Robert Pattinson gặp khó với những pha hành động của Batman 2

Robert Pattinson thừa nhận việc thực hiện những cảnh hành động trong The Batman: Part II khó khăn hơn đáng kể so với trước đây, khi nam diễn viên bắt đầu cảm nhận rõ tuổi tác của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Robert Pattinson chia sẻ anh đang ở London để thực hiện phần tiếp theo của The Batman và dự kiến tiếp tục ghi hình đến cuối năm. Nam diễn viên 40 tuổi cho biết những cảnh chiến đấu đang trở thành thử thách lớn hơn khi anh trở lại với vai Bruce Wayne/Batman.

Robert Pattinson cảm nhận rõ sức ép thể chất khi đóng Batman.

"Tôi chắc chắn cảm nhận rõ tuổi tác của mình khi phải đánh nhau nhiều. Tôi thực sự nghĩ: 'Việc này khó hơn đáng kể so với trước đây'", Robert Pattinson nói. Dù thừa nhận các cảnh hành động đòi hỏi nhiều thể lực, nam diễn viên vẫn tỏ ra hào hứng với quá trình thực hiện bộ phim và cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị.

Robert Pattinson cũng ví quá trình thực hiện The Batman: Part II như một "cuộc chạy marathon". Nam diễn viên dành lời khen cho dàn diễn viên của phần phim mới và bày tỏ kỳ vọng tác phẩm sẽ trở thành một bộ phim đáng chú ý.

Việc Robert Pattinson cảm nhận rõ sức ép thể chất khi đóng Batman cũng phần nào phản ánh khoảng thời gian dài giữa hai phần phim. The Batman ra mắt vào tháng 3/2022, trong khi phần tiếp theo được sản xuất vào năm 2026. Khoảng cách này khiến Robert Pattinson trở lại vai diễn khi đã bước sang tuổi 40, thay vì hình ảnh Batman trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm được xây dựng trong phần đầu.

Sau phần phim đầu tiên, câu chuyện của The Batman: Part II hiện vẫn được giữ khá kín. Tuy nhiên, đạo diễn Matt Reeves từng tiết lộ phần mới sẽ dành nhiều sự chú ý hơn cho Bruce Wayne, thay vì chỉ tập trung vào Batman như bộ phim năm 2022. Reeves muốn khai thác sâu hơn con người phía sau chiếc mặt nạ, đồng thời đưa nhân vật đối đầu mới có mối liên hệ trực tiếp với quá khứ của Bruce Wayne. Nhà làm phim cũng úp mở rằng đây là một kiểu phản diện chưa thực sự được khai thác trong các phim Batman trước đó.

Bối cảnh mùa đông cũng được hé lộ qua những hình ảnh đầu tiên từ quá trình sản xuất, với tuyết xuất hiện tại Gotham. Câu chuyện được kỳ vọng tiếp nối thế giới đã được xây dựng trong The Batman và mở rộng những diễn biến liên quan đến The Penguin, series xoay quanh nhân vật Oswald Cobblepot do Colin Farrell thủ vai.

The Batman: Part II hiện dự kiến ra mắt vào ngày 18/2/2028.

The Batman: Part II tiếp tục có Matt Reeves ngồi ghế đạo diễn và đồng biên kịch cùng Mattson Tomlin. Robert Pattinson trở lại trong vai Batman, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Jeffrey Wright, Andy Serkis và Colin Farrell. Phần phim mới cũng bổ sung nhiều diễn viên đáng chú ý, trong đó có Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry và Sebastian Koch. Vai diễn của Scarlett Johansson vẫn chưa được công bố chính thức, trong khi Sebastian Stan được cho là sẽ đảm nhận nhân vật Harvey Dent.

Dù gặp nhiều khó khăn hơn trong các phân cảnh chiến đấu, Robert Pattinson không cho thấy dấu hiệu muốn giảm nhiệt với nhân vật. Ngược lại, nam diễn viên vẫn dành sự hào hứng cho dự án và tin rằng bộ phim sẽ mang đến một trải nghiệm đáng chờ đợi.

The Batman: Part II hiện dự kiến ra mắt vào ngày 18/2/2028, gần sáu năm sau phần phim đầu tiên. Việc thời điểm phát hành được lùi lại giúp Matt Reeves có thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm, trong khi Robert Pattinson tiếp tục đối mặt với thử thách lớn nhất khi khoác lên mình bộ đồ Batman một lần nữa.