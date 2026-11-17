Tóm tắt nhanh: Quyết định lịch sử: Robert Pattinson chính thức kế nhiệm Daniel Craig trở thành điệp viên 007 mới.

Làn sóng trái chiều: Trong khi cựu diễn viên 007 George Lazenby, tài tử Ralph Fiennes và đại diện gia tộc nhà văn Ian Fleming đồng loạt gửi lời chúc mừng, MC kỳ cựu Piers Morgan lại lên tiếng chê bai vì Pattinson từng gắn với hình tượng Người Dơi.

Màn thuyết phục vào phút chót: Trước Pattinson, hàng loạt ứng viên tiềm năng như Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult hay Josh O'Connor đều đã thử vai nhưng chưa tạo được sức bật quyết định.

Sau nhiều tháng đồn đoán khiến truyền thông và giới mộ điệu đứng ngồi không yên, hãng Amazon MGM Studios đã chính thức công bố Robert Pattinson là người tiếp theo hóa thân thành điệp viên huyền thoại James Bond.

Đây là bước ngoặt mang tính lịch sử của thương hiệu điện ảnh kéo dài hơn 6 thập kỷ, đánh dấu phần phim đầu tiên được sản xuất hoàn toàn dưới quyền kiểm soát sáng tạo của Amazon MGM sau thương vụ mua lại trị giá 20 triệu USD.

Kế nhiệm hành trình 15 năm đầy dấu ấn của tài tử Daniel Craig khép lại bằng phần phim No Time to Die năm 2021, Robert sẽ bước vào thế giới gián điệp dưới sự chỉ đạo của đạo diễn lừng danh Denis Villeneuve (người vừa hợp tác ăn ý với anh trong bom tấn Dune 3).

Chia sẻ về cột mốc trọng đại trong sự nghiệp, nam diễn viên 40 tuổi bày tỏ niềm vinh dự tột bậc khi được giao phó một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của lịch sử điện ảnh, gọi đây là "giấc mơ thành hiện thực" và khẳng định sự hào hứng trước hành trình hợp tác cùng đội ngũ sáng tạo mới.

Đạo diễn Denis Villeneuve cũng không tiếc lời ca ngợi tân binh 007 khi nhận định Robert vừa mang trong mình linh hồn vượt thời gian của James Bond, vừa thổi vào nhân vật một luồng sinh khí hoàn toàn tươi mới.

Ngay khi thông tin được công bố, làng giải trí quốc tế lập tức dậy sóng với những phản ứng đối lập từ người trong ngành. Ở phía ủng hộ, tài tử Ralph Fiennes đã dành những lời có cánh, nhận xét đàn em sở hữu ngoại hình cuốn hút, mang lại một sắc thái rất khác so với Daniel Craig. Tương tự, cựu diễn viên từng đóng Bond năm 1969 là George Lazenby cũng nồng nhiệt chào đón đàn em gia nhập câu lạc bộ độc quyền bậc nhất thế giới. Sức nóng từ màn công bố này còn lan tỏa sang cả Hoàng gia Anh. Trong một động thái đầy bất ngờ, Hoàng gia Anh cũng đã lên tiếng chia sẻ sự quan tâm đặc biệt dành cho tân binh của loạt phim: "Chào mừng đến với cơ quan tình báo Hoàng gia, quý ngài Bond".

Hoàng gia Anh gửi lời đến James Bond mới.

Trái ngược với bầu không khí hân hoan đó, nhà báo kiêm người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu Piers Morgan lại công khai bày tỏ sự bất mãn. Vị MC thẳng thắn chê bai đây là một quyết định tồi tệ, lập luận rằng một diễn viên đã là gương mặt đại diện cho thương hiệu siêu anh hùng The Batman của DC thì không thể kiêm nhiệm luôn vai diễn James Bond. Theo quan điểm của Morgan, nhà sản xuất lẽ ra nên trao cơ hội này cho một gương mặt hoàn toàn vô danh, thay vì chọn một ngôi sao đã quá quen mặt với khán giả đại chúng.

Robert Pattinson đang đảm nhận vai Batman của DC.

Mặt khác, đã có nhiều điều xảy ra trong buổi tuyển chọn, khiến Amazon MGM buộc phải phá vỡ truyền thống kéo dài hơn 60 năm để đặt cược vào một ngôi sao hạng A. Trước khi Robert Pattinson xuất hiện vào phút chót, hàng loạt gương mặt trẻ trung hơn như Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor hay Nicholas Hoult đều đã tham gia thử vai, nhưng không ai thực sự bứt phá.