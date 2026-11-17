Sau 5 năm chờ đợi, Hollywood cuối cùng cũng có câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Người được lựa chọn không phải một gương mặt xa lạ mà chính là Robert Pattinson, nam diễn viên từng nổi tiếng toàn cầu với Chạng Vạng và sau đó gây chú ý khi khoác lên mình bộ giáp Batman.

Ngày 16/11, Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai James Bond trong phần phim tiếp theo. Ở tuổi 40, tài tử người Anh trở thành diễn viên thứ bảy hóa thân thành điệp viên 007 trong loạt phim chính thức, tiếp nối những tên tuổi như Sean Connery, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Robert Pattinson được công bố đảm nhận vai điệp viên James Bond (007) thế hệ mới, kế nhiệm Daniel Craig sau 5 năm thương hiệu vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Thông tin này khép lại nhiều năm đồn đoán về người kế nhiệm Daniel Craig, kể từ khi nam diễn viên chia tay thương hiệu bằng Không Phải Lúc Chết (No Time to Die) năm 2021.

Đáng chú ý, dự án mới sẽ do Denis Villeneuve, đạo diễn đứng sau loạt phim Dune và Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn (Arrival), cầm trịch. Phần kịch bản được giao cho Steven Knight, người sáng tạo loạt phim đình đám Peaky Blinders.

Trước cơ hội lớn trong sự nghiệp, Robert Pattinson không giấu được sự hào hứng. Nam diễn viên gọi việc được giao vai James Bond là vinh dự lớn lao, đồng thời thừa nhận giấc mơ của mình cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Với nhiều khán giả, lựa chọn Robert Pattinson mang đến một sự thú vị. Từng bị gắn chặt với hình tượng ma cà rồng Edward Cullen trong Chạng Vạng, anh đã dành nhiều năm để chứng minh bản thân không chỉ phù hợp với những vai diễn lãng mạn.

Robert Pattinson từng gây chú ý khi đảm nhận vai Batman, trước khi tiếp tục được lựa chọn cho James Bond.

Từ Good Time, The Lighthouse đến The Batman, Pattinson liên tục lựa chọn những nhân vật có tâm lý phức tạp, thậm chí gai góc và khác xa hình tượng từng làm nên tên tuổi. Màn hóa thân thành Batman năm 2022 cũng cho thấy khả năng đảm nhận một nhân vật biểu tượng mà không cần đi theo lối diễn xuất của những người tiền nhiệm.

Giờ đây, James Bond tiếp tục đặt nam diễn viên trước một thử thách tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn. Bởi 007 không chỉ là một nhân vật hành động mà còn là biểu tượng điện ảnh đã tồn tại hơn sáu thập kỷ, gắn với phong thái lịch lãm, sự sắc sảo và sức hút riêng của từng thế hệ diễn viên.

Đạo diễn Denis Villeneuve cũng dành nhiều kỳ vọng cho gương mặt mới. Ông nhận xét Pattinson mang trong mình tinh thần vượt thời gian của James Bond, đồng thời sở hữu màu sắc đủ mới để mở ra một chương khác biệt cho thương hiệu.

Đây còn là bước chuyển quan trọng của loạt phim điệp viên đình đám khi tác phẩm sắp tới đánh dấu lần đầu Amazon MGM Studios trực tiếp nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu James Bond, sau thỏa thuận với những nhà sản xuất lâu năm vào năm 2025.

Hiện tên chính thức và lịch phát hành của phần phim mới vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với Robert Pattinson ở vị trí trung tâm cùng ê-kíp gồm Denis Villeneuve và Steven Knight, màn trở lại của James Bond đang trở thành một trong những dự án đáng chờ đợi của Hollywood.

Từ chàng ma cà rồng từng khiến khán giả tuổi teen mê mẩn đến Batman rồi James Bond, Robert Pattinson đang sở hữu hành trình sự nghiệp hiếm có. Và lần này, thử thách của anh không chỉ là khiến khán giả quên đi Edward Cullen, mà còn phải tạo nên một điệp viên 007 đủ sức đứng cạnh những huyền thoại đi trước.