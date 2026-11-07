Robert Pattinson bất ngờ tranh vai James Bond

Theo Variety, Robert Pattinson và Nicholas Hoult là hai cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành vai điệp viên 007 trong phần phim James Bond tiếp theo. Cả hai được cho là đã tham gia thử vai trước máy quay để tìm kiếm cơ hội kế nhiệm Daniel Craig, người gắn bó với thương hiệu điện ảnh đình đám suốt 15 năm.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả Pattinson và Hoult đều là những diễn viên người Anh có tên tuổi tại Hollywood, từng góp mặt trong nhiều thương hiệu điện ảnh lớn. Pattinson được biết đến qua loạt phim Twilight, Harry Potter và hiện đảm nhận vai Batman của DC. Trong khi đó, Hoult từng đóng vai Beast trong loạt phim X-Men, trước khi hóa thân thành phản diện Lex Luthor trong Superman.

Đáng chú ý, Pattinson còn có lợi thế khi từng hợp tác với đạo diễn Denis Villeneuve trong bom tấn Dune: Part Three sắp ra mắt. Về phía Hoult, nam diễn viên chuẩn bị xuất hiện trong How to Rob a Bank, tác phẩm do Amazon MGM Studios sản xuất, dự kiến phát hành ngày 13/11.

Trước đó, Amazon MGM Studios đã lựa chọn Denis Villeneuve làm đạo diễn cho phần phim James Bond thứ 26, đồng thời giao Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders, đảm nhận phần kịch bản. Dự án hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của hãng phim, dưới sự giám sát của hai nhà sản xuất Amy Pascal và David Heyman.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult cùng tham gia thử vai James Bond. Ảnh: @nicholas, Reuters.

Kể từ khi dự án được công bố, danh tính người kế nhiệm Daniel Craig liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Truyền thông Anh và Mỹ từng đưa ra hàng loạt cái tên tiềm năng, trong đó Callum Turner, Josh O'Connor và Jack Lowden được xem là những ứng viên đáng chú ý. Theo nguồn tin riêng của Variety, Harry Styles cũng đã có những cuộc trao đổi liên quan đến vai diễn, trong khi Theo James, 41 tuổi, vẫn chưa bị loại khỏi danh sách cân nhắc.

Cuộc đua lựa chọn James Bond mới còn nhận được sự quan tâm của nhiều ngôi sao từng gắn bó với thương hiệu. Pierce Brosnan, người thủ vai điệp viên 007 trong thập niên 1990, gần đây công khai ủng hộ Callum Turner. Trong khi đó, Gary Oldman bày tỏ sự tin tưởng dành cho Jack Lowden, bạn diễn của ông trong loạt phim Slow Horses.

Đáng chú ý, Oldman từng tuyên bố nhà sản xuất thực chất đã lựa chọn được diễn viên đảm nhận vai James Bond tiếp theo. Tuy nhiên, đến nay, Amazon MGM Studios vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về gương mặt kế nhiệm Daniel Craig. Danh tính điệp viên 007 thế hệ mới vì vậy vẫn là một trong những ẩn số được quan tâm của Hollywood.

Ra mắt từ năm 1962, thương hiệu James Bond được xem là một trong những loạt phim điệp viên thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử điện ảnh. Trải qua hơn 6 thập niên, 25 phần phim chính thức đã được phát hành, với 6 tài tử lần lượt đảm nhận vai 007, gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Phần gần nhất, No Time to Die (2021), thu về gần 800 triệu USD toàn cầu, đánh dấu lần cuối Daniel Craig hóa thân thành điệp viên huyền thoại. Đến năm 2025, Amazon MGM Studios chính thức nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu, khép lại nhiều thập niên gia đình Broccoli trực tiếp định hướng các bộ phim. Đây cũng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho một kỷ nguyên mới của James Bond.