Robbie Williams khoe thân hình săn chắc ở tuổi 52

Vài giờ trước khi biểu diễn tại Adelaide Oval vào ngày 7/11, Robbie Williams chia sẻ trên Instagram bức ảnh cởi trần, chỉ mặc quần jeans và đội mũ. Trong khung hình, giọng ca người Anh tự tin tạo dáng trước ống kính, để lộ thân hình săn chắc cùng diện mạo đầy năng lượng.

Kèm theo bức ảnh, nam ca sĩ bày tỏ sự phấn khích khi được trở lại Australia sau thời gian vắng bóng. "Rất phấn khích khi được trở lại Australia. Hẹn gặp lại các bạn tối nay ở Adelaide", anh viết.

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi thông báo về chuyến lưu diễn, hình ảnh khoe vóc dáng của Robbie Williams nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo hiện tại của nam ca sĩ, đồng thời dành những lời khen hài hước về phong độ của anh ở tuổi ngoài 50.

Một khán giả hài hước bình luận: "Tôi thấy rạo rực cả người, 53 tuổi rồi đấy". Người khác bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Robbie Williams trở lại với hình ảnh khỏe khoắn sau những khó khăn mà anh từng trải qua. Thậm chí, một người hâm mộ còn đề nghị nam ca sĩ chia sẻ bí quyết tập luyện để các ông bố trung niên có thể duy trì thể lực và nguồn năng lượng tương tự.

Buổi biểu diễn tại Adelaide đánh dấu màn khởi động chặng Australia thuộc BRITPOP World Tour. Sau đêm diễn này, Robbie Williams dự kiến tiếp tục gặp gỡ khán giả tại sân vận động Marvel ở Melbourne vào ngày 11/11, trước khi khép lại hành trình tại Brisbane vào ngày 20/11. Nam ca sĩ sau đó sẽ đến New Zealand, với các buổi biểu diễn được lên kế hoạch tại Auckland và Christchurch.

Đáng chú ý, sự trở lại của Robbie Williams diễn ra trong thời điểm anh cởi mở hơn khi chia sẻ về những vấn đề sức khỏe và trải nghiệm cá nhân. Tháng 8 vừa qua, nam ca sĩ tiết lộ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ sau khi từng công khai tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Trước đó, anh cũng nói về việc sống chung với hội chứng Tourette, cho biết các biểu hiện của mình chủ yếu là những thôi thúc diễn ra bên trong thay vì các cử động không tự chủ dễ nhận thấy.

Robbie Williams cho biết chẩn đoán tự kỷ giúp anh hiểu rõ hơn những trải nghiệm và khó khăn bản thân từng đối mặt trong cuộc sống. Nam ca sĩ thậm chí hài hước gọi đây là "tấm vé thoát tội", như một cách nhìn nhận nhẹ nhàng hơn về những khác biệt của mình.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Angels không ít lần chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện ngập, áp lực danh tiếng và những ảnh hưởng tiêu cực từ sự nổi tiếng. Anh thừa nhận việc đi lưu diễn đôi khi vẫn khiến bản thân lo lắng, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn.

Hiện tại, Robbie Williams đang tiếp tục hành trình âm nhạc với BRITPOP World Tour, dự kiến kéo dài đến năm 2027 cùng hàng loạt đêm diễn tại châu Âu. Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ không chỉ cho thấy sự háo hức trước màn tái xuất tại Australia mà còn khiến người hâm mộ chú ý đến phong độ của một trong những ngôi sao nhạc pop đình đám nước Anh.