Robbie Williams được vinh danh tại Ngày Album Quốc gia

Robbie Williams tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Anh khi được chọn làm Biểu tượng Album chính thức của Ngày Album Quốc gia lần thứ chín, sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại Vương quốc Anh.

Việc nam ca sĩ được lựa chọn không chỉ dựa trên danh tiếng của một ngôi sao nhạc pop kỳ cựu. Với 18 giải BRIT Awards cùng 16 album từng đứng đầu bảng xếp hạng Anh, Robbie Williams được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng đặc biệt đến văn hóa nghe nhạc tại quốc gia này.

Năm 2026, Ngày Album Quốc gia lựa chọn chủ đề xoay quanh những biểu tượng âm nhạc huyền thoại. Robbie Williams sẽ góp mặt cùng các nghệ sĩ đã được công bố trước đó gồm PinkPantheress, Max Richter CBE và Melanie C, qua đó nhấn mạnh vai trò của album trong đời sống âm nhạc qua nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, dịp vinh danh lần này cũng đi kèm một màn trở lại đáng nhớ của một trong những album thành công nhất sự nghiệp Robbie Williams.

Universal Music Recordings và Island Records sẽ tái phát hành Sing When You're Winning, album phòng thu thứ ba của nam ca sĩ, dưới dạng bộ đĩa than 2LP phiên bản giới hạn với hai màu đỏ và xanh lam.

Đây là lần đầu tiên album được đưa trở lại thị trường đĩa than sau 25 năm kể từ khi ra mắt. Phiên bản mới vẫn giữ tốc độ phát 45 vòng/phút như bản phát hành ban đầu, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sở hữu một sản phẩm vừa có giá trị sưu tầm, vừa gợi lại thời kỳ đỉnh cao của Robbie Williams.

Phát hành vào tháng 8/2000, Sing When You're Winning nhanh chóng trở thành một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của Robbie Williams. Album sau đó đạt chứng nhận 8 lần Bạch kim và có tổng cộng 77 tuần hiện diện trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh.

Không chỉ đạt thành tích thương mại ấn tượng, Sing When You're Winning còn tạo ra hàng loạt ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Robbie Williams. Trong đó có Rock DJ, bản song ca Kids kết hợp cùng Kylie Minogue và Supreme.

Những ca khúc này góp phần định hình hình ảnh Robbie Williams ở giai đoạn đầu những năm 2000, khi nam ca sĩ không còn đơn thuần được biết đến với tư cách cựu thành viên Take That mà đã khẳng định vị trí riêng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Ngày Album Quốc gia được tổ chức với sự phối hợp của BBC Radio 2, quy tụ các hãng thu âm, hệ thống bán lẻ độc lập cùng cộng đồng người yêu nhạc trên khắp Vương quốc Anh. Khác với những sự kiện chỉ tập trung vào một ca khúc hay nghệ sĩ, chương trình hướng sự chú ý vào album - một định dạng từng giữ vai trò trung tâm trong cách công chúng thưởng thức và sở hữu âm nhạc.

Thông qua các phiên bản phát hành đặc biệt, hoạt động nghe album và những chương trình tôn vinh nghệ sĩ, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định rằng dù thị trường âm nhạc đã thay đổi mạnh mẽ bởi streaming, album vẫn có giá trị riêng như một sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Với Robbie Williams, việc trở thành một trong những gương mặt đại diện cho sự kiện năm 2026 càng có ý nghĩa khi chính một album đã 25 năm tuổi của anh được lựa chọn để tái xuất. Đây không chỉ là màn hồi sinh của một sản phẩm âm nhạc thành công mà còn cho thấy sức sống lâu dài của những album từng trở thành một phần ký ức văn hóa đại chúng Anh.