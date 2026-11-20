Từ ngày 16 đến 30/11/2026, toàn hệ thống chính trị triển khai đợt cao điểm hoàn thiện dữ liệu về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Thời gian không nhiều, nhưng yêu cầu đặt ra không đơn thuần là hoàn thành đúng hạn mà phải bảo đảm thực chất. Kết luận số 123-KL/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Rõ việc trước hết là xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, yêu cầu năng lực và sản phẩm đầu ra của từng vị trí. Nhưng rõ việc còn đòi hỏi dám xem lại những việc đang làm: Việc nào trùng lặp, khâu nào không cần thiết, nhiệm vụ nào giao xuống cơ sở mà chưa giao đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện.

Chuyển đổi số cũng phải được nhìn từ góc độ này. Một hồ sơ được xử lý trên mạng chưa hẳn đã làm giảm việc nếu cán bộ vẫn nhập dữ liệu nhiều lần, chuyển qua nhiều phần mềm rồi tổng hợp báo cáo thủ công. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi bớt được công đoạn, tiết kiệm thời gian, tăng chất lượng phục vụ.

Khi công việc được xác định rành mạch mới có căn cứ bố trí đúng người. Mỗi vị trí cần người đáp ứng yêu cầu chuyên môn, năng lực xử lý và trách nhiệm đối với sản phẩm cuối cùng. Người có sở trường phải được phát huy; người chưa đáp ứng cần được đào tạo, bồi dưỡng hoặc bố trí lại. Đánh giá cán bộ cũng cần dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc và những vấn đề thực tế được giải quyết.

Đây còn là phép thử trách nhiệm của người đứng đầu. Kết luận số 123-KL/TW yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát; không giao khoán toàn bộ cho bộ phận tổ chức cán bộ, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế. Người lãnh đạo có thẩm quyền phân công và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của đơn vị không thể chỉ ký xác nhận những biểu mẫu do cấp dưới tổng hợp.

Tinh giản biên chế vì thế phải gắn với cơ cấu lại công việc và đội ngũ. Những công việc không cần thiết phải được cắt giảm; nơi nhiệm vụ tăng, nhất là cấp xã, phải được bảo đảm nguồn lực tương xứng. Giảm người mà công việc chậm hơn, người ở lại quá tải thì chưa thể coi là hiệu quả.

Tại Bắc Ninh, Công văn số 1501-CV/BCĐ đã cụ thể hóa đợt cao điểm, yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về dữ liệu và phương án biên chế. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đây là dịp nhìn lại cách tổ chức công việc, nhất là những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành danh mục vị trí việc làm là cần thiết, nhưng mới là bước đầu. Những chồng chéo được phát hiện cần có người chịu trách nhiệm xử lý, có thời hạn khắc phục.

Đích đến của cuộc rà soát không nằm ở những bảng biểu đầy đủ hay một tỷ lệ tinh giản đẹp trên báo cáo. Người dân cần hồ sơ được giải quyết nhanh, đúng hẹn; doanh nghiệp cần những vướng mắc được trả lời rõ ràng, cơ hội đầu tư không bị bỏ lỡ vì chờ đợi. Một bộ máy kiến tạo, phục vụ cần được nhận diện từ những thay đổi cụ thể ấy.

Rõ việc để không lãng phí sức người. Đúng người để phát huy năng lực mỗi cán bộ. Bộ máy hiệu quả, sau cùng, phải được đo bằng những điều tốt hơn mà người dân và doanh nghiệp thực sự nhận được.