Xác định đúng nhu cầu nhân lực

Trong kỳ rà soát từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026, toàn xã Yên Thế ghi nhận hơn 3,5 nghìn nhiệm vụ, 17 nghìn công việc và hơn 736 nghìn sản phẩm được thực hiện; trong đó, khối UBND đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất với hơn 3,2 nghìn nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo xã, sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị không chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên mà còn tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ quản lý địa bàn, tổ chức đảng, trường học, trạm y tế và vận hành các đơn vị sự nghiệp. Khối lượng công việc tăng, tính chất nhiệm vụ đa dạng, trong khi nhiều lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, khả năng phối hợp liên ngành và giải quyết hồ sơ đúng tiến độ khiến áp lực tại một số vị trí ngày càng lớn.

Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 xã Yên Thế tổng hợp kết quả rà soát từ các cơ quan, đơn vị.

Đơn cử, với quỹ thời gian chuẩn 1.904 giờ/người/năm, vị trí Chánh Văn phòng Đảng ủy xã có khối lượng công việc ròng 4.208 giờ/năm, tương đương 2,21 lần quỹ thời gian chuẩn. Nguyên nhân một phần do Văn phòng phải tham mưu, điều phối khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp ủy, trong khi còn thiếu một Phó Chánh Văn phòng. Tương tự, anh Nông Văn Nghĩa, chuyên viên Phòng Kinh tế; chị Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội cũng làm việc gấp hơn 2,1 lần quỹ giờ chuẩn cho một biên chế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thế cho biết: “Qua rà soát vị trí việc làm, địa phương có cơ sở nhìn nhận cụ thể hơn khối lượng, tính chất công việc của từng vị trí, nhận diện những khâu còn thiếu nhân lực hoặc có sự chồng lấn trong phân công nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục xem xét việc phân công, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế”.

Không chỉ tại Yên Thế, kết quả rà soát ở một số địa phương khác cũng cho thấy sự chênh lệch giữa số lượng nhân lực hiện có và nhu cầu thực tế. Tại xã Ngọc Thiện, trên cơ sở rà soát vị trí việc làm, khối lượng công việc và sản phẩm thực hiện trong kỳ, Đảng ủy xã đề xuất bổ sung 1 biên chế công chức khối Đảng so với số được giao năm 2026. Ở xã Biên Sơn, khối UBND được giao 32 biên chế công chức và 3 chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã An Lạc (ngoài cùng) nắm bắt tình hình sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, đến ngày 1/11/2026, địa phương mới có 24 công chức và 3 lao động hợp đồng, còn thiếu 8 công chức so với chỉ tiêu được giao. Các đơn vị thiếu biên chế gồm: Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND - UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đây đều là những bộ phận đảm nhận khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng chí Lê Như Tùng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biên Sơn cho biết: “Với 4 cán bộ, công chức, Phòng phải đảm nhận hơn 200 nhiệm vụ lớn liên quan đến 6 sở, ngành. Trong khi đó, nhân lực có chuyên môn ở một số lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ thiếu khiến việc phân công, xử lý công việc gặp nhiều áp lực; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nội dung”.

Linh hoạt trong điều hành, tổ chức công việc

Thực tế cho thấy, khi chưa có điều kiện bổ sung nhân lực hoặc điều chỉnh vị trí công tác, việc tổ chức công việc khoa học, phân định rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp có ý nghĩa quan trọng. Những nhiệm vụ liên thông cần xác định rõ đầu mối chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Việc kiêm nhiệm phải tính đến chuyên môn, năng lực và khối lượng công việc của từng cán bộ, tránh dồn áp lực kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, giải quyết công việc. Ghi nhận tại xã Biên Sơn cho thấy, dù thiếu biên chế, không thể thực hiện điều chuyển vị trí công tác song để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, địa phương chú trọng rà soát, phân công nhiệm vụ nội bộ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận.

Sở Nội vụ thành phố thành lập 7 tổ hướng dẫn, thẩm định kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực do các đồng chí lãnh đạo Sở làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình 8 bước; cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và các trường thông tin theo yêu cầu của từng biểu nghiệp vụ.

Đối với những lĩnh vực có khối lượng lớn, yêu cầu giải quyết thường xuyên hoặc phát sinh đột xuất, việc phối hợp, hỗ trợ giữa cán bộ, công chức được quan tâm. Cách làm này góp phần phát huy nguồn nhân lực hiện có, khắc phục phần nào khó khăn do thiếu công chức ở một số bộ phận, nhất là những lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn sâu.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Kết quả rà soát không chỉ phục vụ việc xây dựng phương án biên chế mà còn là căn cứ để các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận, phân công nhiệm vụ, sử dụng đội ngũ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại xã Yên Thế, giai đoạn 2027 - 2031, địa phương chủ trương giảm 7 biên chế thuộc Văn phòng HĐND - UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để tăng biên chế cho Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội. Đồng thời đẩy mạnh số hóa quy trình, tăng cường kiêm nhiệm đối với các vị trí có nhiệm vụ tương đồng, khối lượng công việc phát sinh ít. Tại phường Vũ Ninh, dù giai đoạn 2027 - 2031, Đảng ủy phường đề xuất giữ nguyên số biên chế khối Đảng, MTTQ hiện có song căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và năng lực đội ngũ, phường tiếp tục rà soát, nghiên cứu việc bố trí, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh cho biết: “Quan điểm của Đảng ủy phường là quản lý, sử dụng biên chế phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả công việc thực tế. Việc giữ ổn định tổng số biên chế được giao không có nghĩa là phân bổ cứng nhắc giữa các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả rà soát vị trí việc làm, khối lượng công việc và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, phường sẽ tiếp tục đánh giá, xem xét việc bố trí, điều chỉnh nhân lực phù hợp với từng lĩnh vực, từng thời điểm”.