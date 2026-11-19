Hình ảnh chiếc bánh sừng bò (croissants) vàng ruộm, nhiều lớp giòn xốp được xẻ dọc thân rồi kẹp giò lụa, chả quế đang tràn ngập các nền tảng mạng xã hội gần đây, cho thấy sự kết hợp mới lạ này đang trở thành trào lưu. Thay vì ăn cùng bơ, mứt hay các loại nhân quen thuộc như phô mai, xúc xích, nhiều bạn trẻ kết hợp món bánh rất Tây này với phần nhân cổ truyền của người Việt.

Chiếc bánh sừng bò được “đối xử” như bánh mỳ kẹp chả: Rạch dọc theo thân rồi xếp vào vài lát giò lụa, chả quế, đôi khi thêm chút tương ớt hoặc nước sốt. Có người còn biến tấu với dưa chuột, rau thơm để tăng hương vị. Thành phẩm nhìn qua không khác một chiếc bánh mì kẹp thông thường, nhưng phần vỏ lại là bánh sừng bò với nhiều lớp bột mỏng tang giòn rụm, có vị béo đặc trưng.

Sau bài đăng đầu tiên với chú thích “Khi Napoleon bắt tay Vua Hùng”, nhiều người khác thử làm theo và chia sẻ hình ảnh lên mạng, khiến sự biến tấu này nhanh chóng trở thành trào lưu. Những video ghi lại cách chế biến bánh sừng bò kẹp giò chả dễ dàng thu được nhiều lượt xem và bình luận.

Món bánh sừng bò kẹp giò chả được nhiều người trẻ chia sẻ trên mạng.

Nhiều cư dân mạng hào hứng cho biết sự kết hợp giữa lớp bánh giòn, thơm mùi bơ với vị đậm đà của giò chả tạo nên trải nghiệm thú vị. Họ khoe thành phẩm của mình với những biến tấu riêng.

Như Quỳnh (21 tuổi, Hà Nội), cho biết cô tò mò khi thấy món bánh sừng bò kẹp giò chả trên mạng xã hội nên đã làm thử: “Ban đầu mình thấy cách kết hợp này hơi lạ, vì bánh sừng bò thường ăn với kem, bơ hoặc các loại nhân ngọt. Giò chả lại là món mặn, nhưng nghĩ kỹ thì hai nguyên liệu đều có vị riêng, ăn cùng nhau chưa chắc đã dở.

Mình đã thử mua về làm, cảm nhận lớp bánh thơm mùi bơ, bên trong có giò lụa dai và đậm vị. Tuy không phải món ăn quá đặc sắc nhưng cũng khá thú vị. Mình nghĩ những cách kết hợp mới như vậy đáng để thử, miễn là hợp khẩu vị của mình”.

Rất nhiều cư dân mạng lại cảm thấy “không hiểu nổi sao người ta có thể ăn kiểu đó”. Họ cho rằng bánh sừng bò vốn đã béo, khi ăn cùng giò chả lại càng ngấy, chưa kể sự kết hợp này khiến hai món ăn mất đi hương vị riêng: “Tôi thấy rất trái khoáy khi đem mùi bơ sữa hòa với mùi nước mắm của giò chả truyền thống; thứ nào cũng ngon cả nhưng đặt cạnh nhau thì lởm khởm không chịu được”.

“Hai thứ đó chẳng liên quan, đem ăn cùng cứ thấy chúng đánh nhau chan chát”; “Nhìn chỉ sốc, lạ chứ không hấp dẫn, đây là cách kết hợp khiên cưỡng để tạo nội dung trên mạng mà thôi”...

Nhật Vũ bình luận: “Hình thức thì tôi không thấy hấp dẫn lắm. Bánh sừng bò thường ăn với cà phê, một chút mứt hoặc nhân kem là hợp nhất. Giò chả lại hợp với bánh mì nóng giòn, thêm chút tương ớt, dưa chuột. Mỗi món có một cách kết hợp riêng, người ta cứ ghép những thứ đang nổi trên mạng với nhau để tạo sự nổi tiếng thôi”.

Thái Kiên viết: “Điều mình băn khoăn là nhiều trào lưu ăn uống trên mạng hiện nay dường như chú trọng sự khác lạ hơn là chất lượng món ăn. Cứ kết hợp hai nguyên liệu ít ai nghĩ đến, quay video rồi đặt tên độc đáo là có thể thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Mình không biết món này thực sự ngon đến đâu, nhưng nếu chỉ làm để câu tương tác thì những sáng tạo như vậy cũng không có nhiều giá trị”.

Phản hồi những bình luận chê bai, rất nhiều ý kiến bênh vực rằng chuyện ăn uống phụ thuộc vào khẩu vị cá nhân; nếu cảm thấy ngon miệng, người ăn hoàn toàn có thể thử nghiệm mà không cần quá bận tâm đến nguồn gốc của từng nguyên liệu: “Món bánh mỳ Việt Nam cũng có nguồn gốc từ Pháp, nên mình thấy dùng bánh sừng bò kẹp vị cũng ngon không kém gì kẹp bánh mỳ”.

“Tôi thấy món này ngon mà, bánh sừng bò có vị béo thơm, giò chả có vị mặn và độ dai, hai thứ bổ sung cho nhau”; “Mình nghĩ sự kết hợp này khá sáng tạo. Bánh sừng bò giòn xốp, thơm mùi bơ, còn giò chả có vị đậm đà, nếu thêm chút dưa chuột hoặc rau thơm thì càng cân bằng. Thử rồi thấy cũng ổn”...

Lan Anh nêu quan điểm: “Người Việt mình vốn quen ăn bánh mỳ với đủ loại nhân, từ pate, xúc xích đến thịt nguội. Bánh sừng bò cũng làm từ bột mỳ, có thể dùng làm vỏ bánh kẹp nhân như vậy thôi. Khác nhau chủ yếu ở độ béo và kết cấu của bánh”.

Kim Nhật viết: “Tôi ủng hộ những cách ăn mới thế này. Đôi khi chỉ cần thay đổi một chút từ món quen thuộc là có thêm lựa chọn cho bữa sáng. Không phải món nào cũng cần giữ nguyên cách ăn truyền thống, miễn nguyên liệu đảm bảo và người ăn cảm thấy ngon là được. Ăn uống miễn ngon miệng là được”.