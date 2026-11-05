Rõ trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng trong bảo vệ công trình tại các khu vực đặc thù

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Chủ động bảo vệ công trình trọng yếu trước các thách thức an ninh

Góp ý dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ĐBQH Lương Đình Hưng đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội tổng hợp đầy đủ, toàn diện các ý kiến tại phiên thảo luận tổ ngày 26/10. Theo đại biểu, đa số ý kiến cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các công trình trọng yếu trước những nguy cơ, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay.

Đại biểu đánh giá, dự thảo Luật đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nói riêng, phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Dự thảo cũng được đánh giá là tuân thủ nguyên tắc hiến định về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong áp dụng các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải được quy định bằng luật; góp phần khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xác định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội biểu quyết, thông qua, đại biểu Lương Đình Hưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một khoản tại Điều 39 về trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, theo hướng quy định rõ trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, đại biểu đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc quyền phối hợp bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm ở vùng biên giới, biển, hải đảo, thềm lục địa; phối hợp kiểm soát không phận, chế áp thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình.

Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một khoản tại Điều 39 về trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, theo hướng: “Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc quyền phối hợp bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm ở vùng biên giới, biển, hải đảo, thềm lục địa; phối hợp kiểm soát không phận, chế áp thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình”. ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An)

Lý giải kiến nghị này, đại biểu Lương Đình Hưng cho biết: Trên thực tế, có những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm tại địa bàn đặc thù hoặc là công trình lưỡng dụng nhưng không thuộc loại công trình quốc phòng, khu quân sự, như giàn khoan dầu khí, cảng dầu khí ngoài khơi, công trình đảo nhân tạo, cáp quang trên biển và các công trình quan trọng nằm trong khu vực vành đai biên giới.

Theo đại biểu, việc bảo vệ những công trình này đòi hỏi phải quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ chuyên ngành.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tại Hội trường, sáng 5/11. Ảnh: Lâm Hiển

"Việc bổ sung quy định tại Điều 39 nhằm bảo đảm tính bao quát, xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại các khu vực đặc thù", đại biểu Lương Đình Hưng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Lương Đình Hưng thống nhất với ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật.

Theo đại biểu, dự thảo Luật dự kiến gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung 12 điều và bãi bỏ 7 khoản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường. Ảnh: Quang Khánh

Đánh giá về nội dung dự thảo, đại biểu cho rằng, các quy định sửa đổi, bổ sung đã quán triệt, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm được đại biểu ghi nhận là góp phần bảo đảm bộ máy nhà nước vận hành thông suốt, linh hoạt, nhanh chóng, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung được đánh giá là phù hợp với Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

ĐBQH Lương Đình Hưng đánh giá, dự thảo Luật được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có những quy định tiến bộ, tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, hướng tới hoàn thiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, gắn trách nhiệm của từng chủ thể với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.