Rõ trách nhiệm, nâng hiệu lực lãnh đạo

Rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Tháng 9/2026, nghị quyết thành lập phường Nhân Thắng được công bố, đánh dấu bước chuyển mới trong tổ chức đơn vị hành chính ở địa phương. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của cấp ủy, chính quyền, không để gián đoạn công việc, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm là phân định rõ trách nhiệm, cụ thể hóa nhiệm vụ theo tình hình thực tế, phát huy vai trò người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Đảng ủy và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạp Lĩnh kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Phương.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nhân Thắng, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau sắp xếp đòi hỏi cấp ủy phải sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, xác định rõ việc cần làm và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Các chủ trương, nghị quyết phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ thiết thực, gắn với tiến độ và kết quả, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Thực tế, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua là cơ sở để địa phương tiếp tục kế thừa, phát huy trong giai đoạn mới. 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường đã ban hành 656 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đạt trên 95%. Toàn bộ chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Phường kết nạp 45 đảng viên mới, đạt 112,5% chỉ tiêu năm; 100% chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, với 1.014 đảng viên được cập nhật, quản lý trên ứng dụng.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được chú trọng, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan. MTTQ phường đã tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền với hơn 4.860 lượt người tham dự; vận động 107 hộ dân hiến 1.530,7 m² đất làm đường giao thông.

Những kết quả bước đầu tạo cơ sở để phường tiếp tục củng cố sự thống nhất trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tại phường Hạp Lĩnh, phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền được cụ thể hóa trong phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân với tiến độ và kết quả thực hiện. Một trong những khó khăn của địa phương là tháo gỡ những tồn tại kéo dài, nhất là tại 6 dự án đất dân cư dịch vụ và các dự án đầu tư công trọng điểm.

Đảng ủy phường phân công các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ và bộ phận chuyên môn bám sát địa bàn, tập trung xử lý vướng mắc. Các nghị quyết chuyên đề được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch với lộ trình rõ ràng, thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra. Cùng với đó, phường đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 99,7%. Hiện 16/19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 đã hoàn thành và vượt kế hoạch.

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạp Lĩnh khẳng định: “Thành công của Hạp Lĩnh trong thời gian qua bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng lòng của Nhân dân. Phường xác định rõ, muốn tạo được chuyển biến thực chất thì cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, không né tránh khó khăn. Mọi chủ trương, nghị quyết khi ban hành đều phải bám sát thực tiễn cơ sở, lấy sự hài lòng và đời sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc”.

Tương tự, tại Đảng bộ phường Việt Yên, phương châm “6 rõ” cũng được cụ thể hóa trong công tác phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với từng phần việc. Tinh thần trách nhiệm đó được thể hiện rõ bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể qua việc tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Việt Hàn, với diện tích đã thực hiện đạt khoảng 118/125 ha (đạt 94,4%) và hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 4,53 ha tại Khu dân cư tổ dân phố Tự. Công tác thu hút đầu tư các khu đô thị được đẩy mạnh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 73,3% chỉ tiêu. 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 736,6 tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán. Cùng đó, việc triển khai kế hoạch 10 tuần cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng ghi nhận kết quả tích cực, trong đó số thực hiện về bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 331% kế hoạch…

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Yên, cho biết: “Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiên cứu rất kỹ để xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa phương châm “6 rõ” trong từng nhiệm vụ nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân, từ đó phát huy vai trò nêu gương và quyết tâm của người đứng đầu. Cùng với đó, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy luôn duy trì nền nếp dự sinh hoạt chi bộ, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, trực tiếp cùng đội ngũ cán bộ tổ dân phố tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở”.

Từ thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể hóa phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” chính là “chìa khóa” giúp các cấp ủy cơ sở vận hành hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân trong giai đoạn mới.