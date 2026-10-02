Rõ trách nhiệm để tháo gỡ từng điểm nghẽn

Thực tế cho thấy, khi kiến nghị được lắng nghe thấu đáo, hướng xử lý được chỉ đạo cụ thể, trách nhiệm được phân định rõ và thời hạn hoàn thành được ấn định, guồng máy tại các công trường tiếp tục vận hành, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ từng dự án.

Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới đang được tích cực triển khai, với khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng trên 300ha, liên quan đến khoảng 2.000 hộ dân.

Gỡ vướng mặt bằng và tổ chức thi công

Khoảng 99% mặt bằng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đã được bàn giao. Toàn tuyến đã chi trả 575,9 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho 1.624 hộ dân. Xã Thanh Mai và phường Bắc Kạn đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sau nhiều chuyến công tác của Thường trực Tỉnh ủy nhằm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với từng vị trí, từng hộ dân trong thời gian qua. Phần còn lại, khoảng 1% mặt bằng, hiện nằm tại xã Thanh Thịnh do chưa bàn giao được đất tái định cư cho người dân.

Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của các địa phương. Tuy nhiên, với công trình giao thông, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao chưa đủ bảo đảm tuyến đường có thể về đích đúng hẹn. Chỉ một đoạn mặt bằng còn vướng cũng có thể làm gián đoạn vận chuyển, hạn chế tổ chức thi công và ảnh hưởng đến tiến độ toàn tuyến. Vì vậy, các vướng mắc đều được Thường trực Tỉnh ủy tập trung lắng nghe, chỉ đạo xử lý với mục tiêu bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Tại Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, báo cáo với đoàn kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy tại công trường, ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, cho biết: Cơ bản những vướng mắc về mặt bằng liên quan đến dự án đã được tháo gỡ. Khó khăn về nguồn cung vật liệu cũng đã được tỉnh kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện để đơn vị thi công tiếp cận nguồn cung tại chỗ. Trách nhiệm còn lại chủ yếu thuộc về nhà thầu. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ vẫn chậm do thiếu thiết bị, máy móc và nhân lực.

Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, bảo đảm trong tháng 10 phải thông tuyến và chậm nhất đến ngày 30/6/2027 hoàn thành toàn tuyến để bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng trên 300ha, liên quan đến khoảng 2.000 hộ dân. Trong 8 xã, phường có liên quan đến dự án, riêng 4 địa phương là Quan Triều, Phú Lương, Vô Tranh và Chợ Mới có diện tích thu hồi khoảng 230ha. Khối lượng lớn, tiến độ gấp, trong khi các điều kiện triển khai chưa đồng bộ.

Tại nút giao Vành đai I, phường Quan Triều, mặt bằng phục vụ nút giao, bãi đúc dầm và trạm trộn bê tông có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức thi công. Địa phương đã hoàn thành thống kê khoảng 64ha, đạt 100% kế hoạch, tuy nhiên chưa thể chi trả bồi thường để thu hồi đất do còn vướng mắc về hệ số bồi thường và tái định cư. Tại xã Vô Tranh, hiện đã bàn giao trên 22ha trong tổng diện tích thu hồi hơn 90ha. Phú Lương mới kiểm đếm được trên 70% diện tích liên quan.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch.

Các vướng mắc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi quyền lợi của người dân chưa được giải quyết, việc bàn giao đất khó thực hiện. Thiếu mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến khảo sát, thiết kế. Hồ sơ chưa hoàn chỉnh sẽ gây khó khăn cho việc triển khai các mũi thi công theo kế hoạch. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến tiến độ công trình. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được chỉ ra và tập trung tháo gỡ trong chuyến kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy lần này.

Một trong những nội dung được chỉ đạo quyết liệt là công tác tái định cư. Trong 8 địa phương, đến nay mới chỉ có phường Vạn Xuân hoàn thành quy hoạch, xác định nhu cầu, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang triển khai bàn giao mặt bằng tái định cư trong tháng 10 năm nay. 7 địa phương còn lại vẫn đang trong quá trình lập hồ sơ, trình thẩm định. Một số địa phương chưa xác định rõ nhu cầu tái định cư hoặc còn vướng mắc ở các khâu khác.

Chốt tiến độ, rõ trách nhiệm thực hiện

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành Dự án CT.07 đoạn từ Km 08 đến Km 70, tổ chức thu phí từ ngày 2/9/2027. Đồng chí nhấn mạnh, bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, nắm chắc từng vị trí, từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm.

Trách nhiệm của người đứng đầu phải được thể hiện bằng kết quả thực tế, không để công việc đình trệ do tâm lý chờ đợi. Cùng với đó, cần có phương án hỗ trợ, bố trí tạm cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi và điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Tại công trường thi công tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và tuyến kết nối Bắc Kạn - Ba Bể đi Na Hang (Tuyên Quang), chuyến kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy thể hiện sự sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp nắm bắt tiến độ, lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn, đồng thời chỉ đạo điều chỉnh biện pháp thi công, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng tại từng khu vực, từng vị trí. Cách làm này cho thấy yêu cầu xử lý công việc phải bám sát thực tế, xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, hạn chế tình trạng ách tắc, chờ đợi.

Tất cả đều hướng tới mục tiêu khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ mở rộng không gian kết nối nội tỉnh và liên vùng, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, logistics và du lịch. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tổ chức thi công đồng bộ, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.