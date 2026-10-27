Rộ tin Tư lệnh quân đội Israel phản đối tấn công Iran

Kênh truyền hình Israel Channel 12 cuối tuần qua đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir, đã xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng liên quan đến khả năng tấn công Iran trước cuộc bầu cử tại Israel.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Netanyahu đã chỉ thị quân đội tiến hành một hành động quân sự khiến giới chức quốc phòng lo ngại nguy cơ xung đột với Tehran gia tăng vào thời điểm nhạy cảm về chính trị.

Tướng Zamir được cho là đã phản đối triển khai chiến dịch khi chưa có đủ cơ sở cho thấy hành động này là cần thiết.

Ông yêu cầu thảo luận kỹ hơn, đồng thời đề nghị Thủ tướng Netanyahu ký văn bản xác nhận thẩm quyền pháp lý đối với chiến dịch.

Căng thẳng được cho là lên cao trong cuộc họp tại căn cứ không quân Palmahim ngày 25/10.

Một nguồn tin mô tả bầu không khí cuộc họp là đặc biệt căng thẳng, trong bối cảnh giới chức an ninh lo ngại một quyết định quân sự có thể dẫn đến những tính toán sai lầm và châm ngòi cho đối đầu với Iran.

Trong cuộc thảo luận, Tướng Zamir được cho là đã nhấn mạnh chưa có dấu hiệu cho thấy Israel cần tấn công Iran trước bầu cử.

Ông khẳng định quân đội sẽ thực hiện kế hoạch khi xác định được rằng hành động quân sự là cần thiết.

Một quan chức an ninh cấp cao Israel đánh giá vai trò của ông Zamir trong những ngày gần đây có ý nghĩa đáng chú ý, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Truyền thông Israel cũng dẫn lời các nguồn tin cho biết một số chỉ huy quân sự lo ngại giới lãnh đạo chính trị có thể tận dụng vấn đề Iran phục vụ mục tiêu tranh cử.

Thủ tướng Netanyahu bác bỏ thông tin về cuộc tranh cãi, gọi những cáo buộc này là vô lý.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng phủ nhận thông tin, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 26/10 khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Iran trước bầu cử.

Ông Katz đồng thời bác bỏ các thông tin về bất đồng giữa giới lãnh đạo chính trị và quân đội liên quan đến Iran.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Israel bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Một số ý kiến cho rằng ông Netanyahu có thể tìm cách khơi lại xung đột với Iran nhằm cải thiện vị thế chính trị hoặc trì hoãn bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã bác bỏ những suy đoán này và chưa có bằng chứng độc lập xác nhận ông tìm cách sử dụng hành động quân sự để phục vụ mục tiêu tranh cử.