Rộ tin T.O.P và Nana đang hẹn hò

Ngày 2/10, Dispatch bất ngờ công bố thông tin T.O.P và Nana đang hẹn hò. Theo nguồn tin độc quyền của trang truyền thông Hàn Quốc, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một lần hợp tác vào đầu năm 2026 và dần phát triển thành tình cảm nam nữ.

Theo Dispatch, T.O.P từng mời Nana tham gia một video âm nhạc do anh thực hiện vào tháng 1/2026. Sau khoảng thời gian làm việc chung, cả hai bắt đầu giữ liên lạc và trở nên thân thiết hơn. Nguồn tin nội bộ được Dispatch dẫn lời cho biết hai người chính thức bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 6.

"Họ có rất nhiều điểm chung. Sau đó, họ giữ liên lạc và theo như tôi biết, họ chính thức bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 6", một nguồn tin tiết lộ.

Đáng chú ý, Dispatch cho biết T.O.P và Nana vẫn duy trì mối quan hệ trong lúc cả hai đều bận rộn với những hoạt động riêng. T.O.P vừa hoàn thành chuyến lưu diễn solo đầu tiên với các điểm dừng chân tại 6 thành phố ở châu Á. Trong khi đó, Nana đang quảng bá cho bộ phim truyền hình Hàn Quốc Scandal của Netflix và chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Dispatch còn bắt gặp T.O.P xuất hiện tại làng Achiul thuộc quận Guri, Seoul, nơi Nana sinh sống. Theo những hình ảnh được công bố, cả hai có những buổi hẹn hò khá giản dị. Họ di chuyển bằng taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và không có những hành động quá phô trương.

Ngày 30/9 và 1/10, T.O.P được cho là đã đến làng Achiul để gặp Nana. Đặc biệt, trước khi Nana lên đường tới Milan tham dự Tuần lễ thời trang Milan ngày 24/9, cả hai cũng được cho là đã dành thời gian bên nhau tại khu vực này.

Trong những lần xuất hiện cùng nhau, T.O.P được cho là chỉ đội mũ để che bớt diện mạo, trong khi Nana đeo khẩu trang. Những hình ảnh đời thường này khiến thông tin về mối quan hệ của hai người nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Một nguồn tin khác nhận định T.O.P và Nana có nhiều điểm tương đồng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Cả hai đều trải qua những giai đoạn đáng chú ý kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, đồng thời từng đối diện với những tin đồn và tổn thương riêng. "Họ đã trải qua những con đường tương tự, từ khi ra mắt, các hoạt động, tin đồn và những tổn thương. Họ hiểu nhau sâu sắc. Họ đang nỗ lực hết mình cho cả tình yêu và sự nghiệp của mình", nguồn tin được Dispatch dẫn lời.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là một trong những mối quan hệ nhận được nhiều sự chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. T.O.P là nam nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò thành viên BIGBANG trước khi theo đuổi các hoạt động cá nhân, trong khi Nana gây dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.

Hiện công ty quản lý Sublime của Nana được cho là đang xem xét nội dung bài báo của Dispatch. Phía T.O.P cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Trong khi chờ phản hồi từ hai phía, câu chuyện về T.O.P và Nana đang trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là khi Dispatch cho rằng mối quan hệ của họ không bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà được vun đắp sau một lần hợp tác vào đầu năm nay.