Rộ tin SUV Nissan Patrol 'đối thủ' của Land Cruiser sắp bán tại Việt Nam

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối ô tô tư nhân hé lộ mẫu SUV Nissan Patrol. Người bán cho biết xe dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 12. Giá ước tính ở ngưỡng 4 tỷ đồng.

Trước đó từ cuối năm 2024, một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan từng thông báo nhận đặt cọc mẫu Patrol thế hệ mới. Tuy nhiên, kế hoạch đưa mẫu SUV này về nước không diễn ra như dự kiến.

Đến khoảng giữa năm 2025, khi Patrol vẫn chưa được phân phối tại Việt Nam, một số đại lý cho biết sẵn sàng hoàn lại tiền cọc cho khách hàng.

Mẫu SUV Nissan Patrol dài 5.205 mm, trục cơ sở đạt 3.075 mm.

Thời gian gần đây, thông tin về khả năng Nissan Patrol thế hệ mới về Việt Nam rộ lên trở lại. Dẫu vậy, những thông tin này chủ yếu đến từ các đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân, thay vì nhà phân phối chính hãng.

Nissan Patrol được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh với Toyota Land Cruiser LC300. Hai mẫu xe Nhật Bản cùng sở hữu kiểu dáng vuông vức, bề thế, song Patrol có kích thước tổng thể nhỉnh hơn đối thủ đồng hương.

Khoang nội thất của Patrol được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, gồm ghế bọc da thật với họa tiết khâu quả trám, ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng sưởi, làm mát và massage. Xe còn có điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn trang trí nội thất đa màu.

Khu vực bảng táp-lô nổi bật với cặp màn hình 14,3 inch đặt liền nhau, tạo thành cụm hiển thị có tổng kích thước 28,6 inch. Các trang bị khác gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa và màn hình giải trí dành riêng cho hàng ghế sau.

Về vận hành, Nissan Patrol sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Mẫu SUV này còn sở hữu hệ thống treo có khả năng nâng, hạ gầm, khóa vi sai cầu sau và khả năng lội nước sâu tối đa 700 mm, phục vụ nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá dự kiến khoảng 4 tỷ đồng, Nissan Patrol sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser LC300 có giá từ 4,58 tỷ đồng. Ngoài ra, mẫu SUV Nhật Bản cũng có thể được đặt lên bàn cân với một số xe sang cùng tầm giá như BMW X5, Audi Q7 và Audi Q8.