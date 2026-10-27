Rộ tin nhóm đầu tư Nhật Bản muốn mua tới 50% cổ phần JYP, công ty lập tức lên tiếng

Thông tin hai nhóm đầu tư tự giới thiệu có nguồn gốc Nhật Bản đang xem xét mua từ 25% đến 50% cổ phần JYP Entertainment khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc chú ý. Sau khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu của công ty giải trí này tăng mạnh trong giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, JYP khẳng định chưa nhận được bất kỳ đề nghị mua lại cổ phần nào từ các đơn vị liên quan.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 26/10, The NEXROC Group và SVCV, Inc. thông báo đang xem xét phương án chào mua công khai cổ phiếu JYP Entertainment với mục tiêu sở hữu từ 25% đến 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Hai đơn vị cho biết dự kiến tiến hành các bước tiếp theo trong tháng 11, với ngày 20/11 được đặt làm mục tiêu bắt đầu chào mua công khai.

Về mức giá, nhóm đầu tư cân nhắc đưa ra mức chào mua cao hơn khoảng 30% so với giá cổ phiếu tham chiếu. Tuy nhiên, phương pháp xác định giá tham chiếu cũng như mức giá cuối cùng vẫn chưa được chốt. Các điều kiện cụ thể sẽ được xác định trong quá trình trao đổi giữa các bên.

Theo kế hoạch được công bố, trước khi triển khai chào mua công khai, The NEXROC Group và SVCV dự định gửi đề xuất mua lại không có tính ràng buộc cho JYP Entertainment, sau đó tiến hành đàm phán trong khoảng 30 ngày. Nếu quá trình thương lượng không đạt kết quả, hai đơn vị sẽ xem xét lại khả năng thực hiện thương vụ và công bố các điều kiện cụ thể sau đó.

Dù vậy, thông báo của nhóm đầu tư cũng nhấn mạnh việc chào mua chưa chính thức bắt đầu. Mức giá và lịch trình được đưa ra hiện chỉ mang tính dự kiến, không đồng nghĩa với cam kết chắc chắn sẽ thực hiện giao dịch. Đồng thời, thông tin này không có nghĩa JYP Entertainment hoặc hội đồng quản trị của công ty đã chấp thuận hay ủng hộ thương vụ.

Trước những thông tin trên, đại diện JYP Entertainment khẳng định công ty chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào liên quan đến việc mua lại cổ phần từ hai đơn vị nói trên. Tuyên bố này khiến kế hoạch được công bố và lập trường của JYP trở nên trái ngược, trong khi việc đề xuất mua lại đã thực sự được gửi đi hay chưa vẫn chưa được xác nhận.

Thông tin về thương vụ nhanh chóng tác động đến diễn biến cổ phiếu JYP Entertainment. Trong phiên giao dịch ngoài giờ trên nền tảng NXT ngày 26/10, mã cổ phiếu của công ty tăng 14,38% so với giá đóng cửa phiên chính thức, lên 42.150 won. Có thời điểm, giá cổ phiếu chạm mốc 44.000 won.

Với vốn hóa thị trường vào khoảng 1.500 tỷ won, tương đương khoảng 1.500 tỷ won theo số liệu được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, lượng cổ phần chiếm 50% giá trị thị trường của JYP được ước tính vào khoảng 750 tỷ won. Đây là quy mô đáng chú ý đối với một trong những công ty giải trí lớn của Hàn Quốc.

Đáng lưu ý, tỷ lệ sở hữu mà nhóm đầu tư hướng đến cao hơn đáng kể so với tỷ lệ nắm giữ của cổ đông lớn nhất cùng các bên liên quan của JYP. Theo số liệu tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 3/2026 được truyền thông Hàn Quốc đề cập, nhóm cổ đông này sở hữu khoảng 17% cổ phần công ty. Vì vậy, nếu thương vụ thực sự diễn ra và các nhà đầu tư đạt được mục tiêu nắm giữ từ 25% đến 50% cổ phần, cơ cấu sở hữu cũng như quyền chi phối tại JYP có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kế hoạch này vẫn dừng ở mức đề xuất được công bố từ phía nhóm đầu tư. Việc đàm phán có diễn ra hay không, JYP có nhận được đề nghị chính thức và thương vụ có được triển khai theo lịch trình dự kiến hay không vẫn là những vấn đề chưa ngã ngũ.

Bên cạnh đó, thông tin về hai đơn vị đứng sau kế hoạch cũng thu hút sự quan tâm. Trên trang web của mình, The NEXROC Group tự giới thiệu là một tập đoàn đầu tư và nắm giữ cổ phần, trong khi SVCV hoạt động trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến thời trang, truyền thông và giải trí. The NEXROC Group cho biết được thành lập vào tháng 2/2026. Trong khi đó, hồ sơ công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) được truyền thông dẫn lại cho thấy một pháp nhân liên quan đến SVCV được thành lập tại bang New York vào năm 2024.

Được thành lập năm 1996 dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất âm nhạc Park Jin-young, JYP Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Công ty đứng sau nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như Wonder Girls, 2PM, GOT7, TWICE, Stray Kids, ITZY và NMIXX. Hoạt động kinh doanh của JYP trải rộng từ phát hiện, đào tạo nghệ sĩ đến sản xuất âm nhạc và tổ chức biểu diễn.

Chính vì vị thế của JYP trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, thông tin về khả năng một nhóm đầu tư mua tới một nửa cổ phần công ty nhanh chóng trở thành chủ đề đáng chú ý. Dẫu vậy, khi JYP khẳng định chưa nhận được đề nghị mua lại, tương lai của thương vụ vẫn còn bỏ ngỏ. Những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là việc hai bên có chính thức bước vào đàm phán hay không, sẽ quyết định liệu kế hoạch này có thể tiến xa hơn thông báo ban đầu.