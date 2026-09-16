Rộ tin Meta sắp ra mắt kính thông minh không có camera

Theo The Information, Meta đang phát triển một mẫu kính thông minh mới không được trang bị camera và dự kiến sẽ bắt đầu giao đến tay người dùng sớm nhất vào tháng 10.

Nguồn tin cho biết Meta có thể giới thiệu mẫu kính này, mang tên Luna, tại hội nghị dành cho các nhà phát triển Connect thường niên, diễn ra vào ngày 23 và 24/9. Luna được cho là sẽ có hai phiên bản thiết kế là Clubmaster và Burbank.

Điểm đáng chú ý nhất của Luna là mẫu kính này sẽ không có camera. Tuy nhiên, Meta vẫn trang bị cho sản phẩm tới sáu microphone tích hợp cùng hệ thống loa hướng về phía tai người dùng. Nhờ đó, người đeo có thể trò chuyện trực tiếp với chatbot AI của Meta thông qua kính.

Dù không có camera, Luna vẫn là một mẫu kính thông minh đúng nghĩa, chỉ đơn giản là loại bỏ thành phần đang khiến các mẫu kính hiện tại của Meta bị những người chỉ trích gọi bằng cái tên khá khó nghe là “kính biến thái”.

Luna cũng sẽ được trang bị một nút bấm ở bên hông. Người dùng có thể nhấn nút này để nhanh chóng kích hoạt Meta AI khi cần. Đồng thời, Meta được cho là đã thiết kế phần gọng hai bên của Luna mảnh hơn so với các mẫu kính hiện tại, giúp sản phẩm có vẻ ngoài giống một chiếc kính mắt thông thường hơn và khó nhận ra đây là một thiết bị công nghệ.

Những mẫu kính thông minh hiện tại của Meta đang có doanh số khá tốt nhưng thành công về mặt thương mại cũng đi kèm với không ít tranh cãi. Công ty đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì những lo ngại rằng kính thông minh có thể bị sử dụng để lén quan sát phụ nữ, bí mật ghi hình hoặc quấy rối người khác nói chung.

Vì camera được tích hợp ngay trên kính, người xung quanh có thể không nhận ra mình đang bị quay, từ đó làm dấy lên những câu hỏi về quyền riêng tư và việc sử dụng thiết bị một cách có trách nhiệm.

Trên thực tế, kính thông minh của Meta có một tính năng được thiết kế để hạn chế tình trạng quay lén. Đó là một đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy trong suốt thời gian người dùng đang ghi hình, qua đó giúp những người xung quanh biết rằng camera đang hoạt động.

Tuy nhiên, trước đây vẫn tồn tại một cách để can thiệp vào đèn LED, khiến đèn không bật sáng ngay cả khi camera vẫn đang ghi hình. Meta sau đó đã phát hành một bản cập nhật nhằm khắc phục vấn đề này.

Đến tháng 8, Meta tiếp tục tung ra một bản cập nhật khác nhằm đóng một lỗ hổng cho phép người dùng bí mật quay phim người khác bằng cách che đèn LED sau khi quá trình ghi hình đã bắt đầu.

Dù Meta đã thực hiện những thay đổi nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quay lén, những mẫu kính thông minh của công ty vẫn đã tạo ra một hình ảnh không mấy tích cực trong mắt một bộ phận công chúng. Tiếng xấu này có thể trở thành một trong những lý do khiến những khách hàng đang quan tâm đến kính thông minh nhưng còn do dự quyết định không mua sản phẩm.

Theo nguồn tin, Meta đang kỳ vọng mẫu kính Luna có thể thay đổi tâm lý đó. Việc loại bỏ camera không chỉ giúp Luna có thiết kế giống kính mắt thông thường hơn mà còn có thể khiến những người còn e ngại về vấn đề quyền riêng tư cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng.