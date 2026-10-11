Rộ tin Jennie hit Dracula tranh giải GRAMMY 2027

Theo thông tin được trang Business Upturn đăng tải ngày 10/10, Jennie được cho là đã gửi các sản phẩm âm nhạc để tranh giải tại GRAMMY lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào năm 2027. Danh sách các hạng mục được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ có thể góp mặt trong cuộc đua với nhiều sản phẩm khác nhau, từ album solo đến các dự án hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, ca khúc Dracula kết hợp cùng Tame Impala được cho là đã được gửi xem xét ở những hạng mục quan trọng như Bản thu âm của năm (Record of the Year), Ca khúc của năm (Song of the Year) và Màn trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Bên cạnh đó, album RUBY (The Complete Collection) và bản phối lại ca khúc like JENNIE cũng xuất hiện trong danh sách các sản phẩm được cho là đã gửi đến Recording Academy, đơn vị tổ chức GRAMMY.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những thông tin này hiện chưa được Recording Academy xác nhận chính thức. Việc một nghệ sĩ gửi sản phẩm để xem xét không đồng nghĩa với việc tác phẩm đó đã được đề cử GRAMMY. Danh sách đang lan truyền mới chỉ mang tính chất tham khảo, vì vậy khả năng Jennie xuất hiện trong danh sách đề cử cuối cùng vẫn cần chờ thông báo chính thức.

Nếu thông tin được xác nhận, việc gửi nhiều sản phẩm đến GRAMMY sẽ đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong quá trình Jennie xây dựng sự nghiệp độc lập bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK.

Trong những năm qua, nữ ca sĩ từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop mà còn thông qua các dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Album RUBY là một trong những sản phẩm quan trọng trong hành trình đó, giúp Jennie thể hiện rõ hơn cá tính nghệ thuật và định hướng âm nhạc riêng.

Trong khi đó, sự kết hợp với Tame Impala ở Dracula cũng thu hút sự chú ý nhờ kết nối Jennie với một nghệ sĩ quốc tế có màu sắc âm nhạc riêng biệt. Nếu ca khúc thực sự được gửi xem xét ở các hạng mục được đề cập, đây sẽ là cơ hội để sản phẩm tiếp cận thêm sự quan tâm từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế.

Dẫu vậy, GRAMMY là một trong những giải thưởng âm nhạc có quy trình xét chọn nhiều vòng. Việc được gửi xem xét chỉ là bước đầu tiên, trước khi các thành viên Recording Academy tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn những tác phẩm xứng đáng bước vào danh sách đề cử chính thức.

Theo lịch trình được công bố trong thông tin của Business Upturn, vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 22/10/2026. Danh sách đề cử chính thức được lên kế hoạch công bố vào ngày 16/11, trong khi lễ trao giải GRAMMY lần thứ 69 dự kiến tổ chức ngày 7/2/2027.

Một trong những điểm đáng chú ý của GRAMMY 2027 là sự xuất hiện của hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance), theo thông tin được bài viết đề cập. Hạng mục mới được kỳ vọng góp phần mở rộng sự ghi nhận dành cho những sản phẩm âm nhạc đến từ hoặc có sức ảnh hưởng rộng rãi tại thị trường châu Á.

Động thái này thu hút sự quan tâm của cộng đồng Kpop, trong bối cảnh các nghệ sĩ Hàn Quốc ngày càng mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sự ra đời của một hạng mục mới không đồng nghĩa với việc bất kỳ nghệ sĩ nào cũng chắc chắn có cơ hội được đề cử. Kết quả vẫn phụ thuộc vào điều kiện tham gia, quá trình thẩm định và hoạt động bỏ phiếu của Recording Academy.

Với Jennie, nếu các thông tin về việc gửi RUBY (The Complete Collection), Dracula và bản phối lại like JENNIE được xác nhận, GRAMMY 2027 có thể trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là danh sách đề cử chính thức. Trước khi Recording Academy đưa ra thông báo, những thông tin về các hạng mục mà Jennie được cho là tham gia vẫn cần được tiếp cận thận trọng, tránh nhầm lẫn giữa việc gửi tác phẩm tranh giải và thành tích được đề cử tại GRAMMY.