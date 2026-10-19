Rộ tin Deschamps sẽ thay Mourinho

Real Madrid có thể thay thế Jose Mourinho bằng Didier Deschamps. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Mourinho tại Real Madrid đang lung lay dữ dội khi ban lãnh đạo đội bóng xuất hiện nhiều hoài nghi về năng lực điều hành của ông. Theo hai nhà báo Jorge C. Picon và Sergio Valentin, Chủ tịch Perez đánh giá cao Deschamps và có thể đưa vị chiến lược gia người Pháp nếu tình hình không được cải thiện.

Khi trở lại sân Bernabeu, Mourinho được trao toàn quyền quyết định về nhân sự và chuyển nhượng, cùng nguồn ngân sách dồi dào để nâng cấp đội hình. Dẫu vậy, màn trình diễn nghèo nàn đầu mùa khiến giới chóp bu không hài lòng.

Ban lãnh đạo "Los Blancos" đặc biệt không hài lòng với việc tân binh Yan Diomande ít được ra sân ngay từ đầu, đồng thời chỉ trích quyết định thay Arda Guler ở thời điểm bị coi là thiếu hợp lý. Lối chơi đơn điệu và cách sử dụng nhân sự mang tính rập khuôn từ mùa giải trước cũng là nguồn cơn gây bức xúc lớn.

Chủ tịch Perez được cho là đã thông báo với các cộng sự thân cận về phương án Deschamps, nhà cầm quân sở hữu bản lý lịch ấn tượng khi từng vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Dù vậy, một cuộc biến động trên băng ghế chỉ đạo chưa diễn ra ngay lập tức, do Mourinho hiện vẫn nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ.

Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước chuỗi trận mang tính sống còn sắp tới, đặc biệt là trận El Clasico vào ngày 26/10. Mọi chuyện có thể xoay chuyển nhanh chóng nếu Real Madrid nhận thêm những kết quả thất vọng.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.