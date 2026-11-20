David de Gea và Edurne tổ chức đám cưới tại Menorca vào tháng 7/2023.

Trong tập podcast Las Mamarazzis phát ngày 18/11, hai nhà báo Lorena Vazquez và Laura Fa cho biết David de Gea và ca sĩ Edurne đã chia tay từ cuối mùa hè, khoảng hai tháng trước. “Chuyện chia tay là có thật”, Vázquez nói. Tính đến tối 19/11, De Gea và Edurne vẫn giữ im lặng trước thông tin này.

Theo Vazquez, thời gian dài sống xa nhau khiến mối quan hệ dần rạn nứt. De Gea sống tại Florence để thi đấu cho Fiorentina, còn Edurne ở Tây Ban Nha cùng con gái. Hai nhà báo của Las Mamarazzis cũng bác khả năng có người thứ ba.

Thông tin về người đề nghị chia tay vẫn khác nhau giữa các bản tin. 20 Minutos dẫn cuộc trao đổi trên podcast và cho biết quyết định có thể đến từ phía De Gea. Đài Antena 3 trước đó đưa tin Edurne là người đặt vấn đề.

Tin đồn bắt đầu lan rộng từ ngày 2/11, khi nhà báo Marta Riesco đề cập đến dấu hiệu rạn nứt giữa hai người. Vài ngày sau, Javi Hoyos dẫn lời những người thân cận với Edurne cho biết nữ ca sĩ rất buồn và dành thời gian cho con gái.

Gần đây, Edurne đăng hình ảnh chuyến đi Disneyland Paris cùng con gái Yanay. Cô viết rằng đó là một kỷ niệm sẽ luôn giữ trong lòng. “Điều kỳ diệu đẹp nhất vẫn là được thấy con hạnh phúc”, nữ ca sĩ chia sẻ.

De Gea và Edurne gặp nhau vào tháng 12/2010 tại một phòng thu ở Madrid, khi cùng thu âm ca khúc Giáng sinh gây quỹ cho Quỹ Aladina. Hai người bắt đầu hẹn hò vài ngày sau đó rồi bước vào quãng thời gian yêu xa khi De Gea chuyển sang MU năm 2011. Con gái của họ chào đời vào tháng 3/2021, hơn hai năm trước đám cưới tại Menorca.

Đám cưới diễn ra vào tháng 7/2023, cũng là tháng De Gea thông báo rời MU sau 12 năm và 545 trận. Tại Old Trafford, thủ môn người Tây Ban Nha từng vô địch Premier League và Europa League. Anh gia nhập Fiorentina vào hè 2024.