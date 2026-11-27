Mới đây, cộng đồng mạng quốc tế không khỏi xôn xao trước thông tin cho rằng Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau thương vụ mua quyền chọn cổ phiếu Nvidia trị giá hàng triệu USD ngay trước lúc CEO Jensen Huang trở lại ghế nóng.

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Theo MEAWW News, làn sóng tranh luận bắt đầu bùng phát tại Mỹ sau khi một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội X bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc: "Theo nguồn tin, Barron Trump đứng sau giao dịch mua quyền chọn mua (call options) cổ phiếu Nvidia trị giá 3,4 triệu USD vào hôm thứ Sáu".

Để tăng thêm sức nặng cho tuyên bố, người đăng tải còn ghép bức ảnh chân dung của Barron Trump đặt cạnh logo của hãng chip AI đình đám Nvidia và dẫn nguồn từ một tài khoản mạng xã hội khác. Chỉ sau ít giờ xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt ý kiến trái chiều. Ngoài ra, nhiều người cũng đặt nghi vấn về độ xác thực của tài khoản đăng tin cũng như tính chính xác của thương vụ này.

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Trên thực tế, dữ liệu thị trường đúng là có ghi nhận một số lệnh mua quyền chọn cổ phiếu Nvidia quy mô lớn khoảng 3,4 triệu USD hoặc hơn vào cùng khoảng thời gian. Đây là thời điểm cổ phiếu Nvidia tăng vọt sau sự kiện ông Jensen Huang được phục chức Giám đốc điều hành (CEO) khiến nhiều lời đồn trên mạng thổi phồng rằng các quyền chọn này đã sinh lời hàng trăm triệu USD trên giấy tờ.

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Tuy nhiên, khi đi sâu vào đối chiếu dữ liệu thị trường công khai và các hồ sơ tài chính chính thức, dữ liệu công khai trên thị trường giao dịch quyền chọn chỉ hiển thị các thông số kỹ thuật như quy mô giao dịch, thời gian, giá thực hiện và ngày đáo hạn. Hệ thống hoàn toàn không công khai danh tính cá nhân của nhà đầu tư đứng sau mỗi lệnh mua. Đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ hãng thông tấn uy tín, hồ sơ tài chính hay báo cáo quản lý nào xác nhận Barron Trump đứng sau giao dịch trên.

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Bên cạnh đó, các báo cáo nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) xác nhận các tài khoản đầu tư của ông Trump đều do bên thứ ba quản lý (theo thông báo từ Nhà Trắng) và từng thực hiện nhiều giao dịch mua cổ phiếu Nvidia trị giá hàng triệu USD.

Tuy nhiên, các hồ sơ này chỉ liên quan đến giao dịch cổ phiếu thông thường của ông Donald Trump, hoàn toàn không có cơ sở nào chứng minh Barron Trump đứng sau thực hiện thương vụ mua quyền chọn trị giá 3,4 triệu USD như lời đồn.