Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Nguồn: Hindustan Times

Hệ thống phòng không này dự kiến ​​sẽ sẵn sàng triển khai vào tháng 2-2027, qua đó hoàn tất thỏa thuận mua sắm trị giá 5,43 tỷ USD được ký kết giữa New Delhi và Moscow vào năm 2018.

Tờ báo cho biết, một nhóm chuyên gia từ Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ tới Nga vào tháng tới để kiểm tra hệ thống trước khi bàn giao.

S-400 Triumf - hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được quân đội Ấn Độ đặt tên là “Sudarshan Chakra” - đã đóng vai trò then chốt trong các hoạt động phòng không của Ấn Độ trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài 4 ngày với Pakistan vào tháng 5 năm ngoái.

Ấn Độ đã tiếp nhận hệ thống S-400 thứ tư vào tháng 6 vừa qua. Hiện tại, 3 hệ thống đã được triển khai dọc theo biên giới nước này với Pakistan.

Dẫn lời các quan chức cấp cao, tờ Hindustan Times cho biết quyết định tăng cường năng lực phòng không tại bang Jammu và Kashmir được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thiết bị quân sự cho Pakistan; Washington nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 của Islamabad; và Arập Xê-út hỗ trợ tài chính cho năng lực quân sự của Pakistan.

Tháng trước, New Delhi đã phản đối gói viện trợ trị giá 686 triệu USD của Mỹ nhằm hiện đại hóa phi đội máy bay F-16 của Pakistan và kéo dài thời hạn hoạt động của chúng đến năm 2040.

Đài RT trước đó đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã truyền đạt những lo ngại này tới Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong các cuộc thảo luận tại Philippines.

Ấn Độ đang tìm cách tăng gấp đôi số lượng hệ thống S-400 trong biên chế quân đội nước này. Hồi tháng 3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt đề xuất mua thêm 5 hệ thống S-400 nữa. Moscow đã gửi đề xuất chi tiết về chi phí vào tháng 8, mở đường cho các cuộc đàm phán về giá cả. Tuy nhiên, hợp đồng này vẫn chưa được ký kết.

Theo RT