Rộ thông tin muốn bán vũ khí cho Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin rằng ông đã đề xuất Trung Quốc mua vũ khí của Washington trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 27/9 (giờ địa phương), trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết, Tổng thống Trump được cho là đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí của Washington. Tuy nhiên, ông Perdue không nói rõ phản ứng của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo Đại sứ Perdue, Tổng thống Trump thường nói với các nhà lãnh đạo nước ngoài rằng Mỹ bán thiết bị quốc phòng cho nhiều nước trên thế giới.

Trả lời báo giới khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump nói: “Tôi chưa từng nghe về chuyện đó”. Tổng thống Mỹ cho biết vấn đề bán vũ khí không được hai nhà lãnh đạo đề cập trong cuộc hội đàm và nhận định Đại sứ Perdue có thể đang nói về Đài Loan (Trung Quốc).

Dù bác bỏ việc vấn đề này được nêu ra trong cuộc gặp, ông Trump cho rằng Trung Quốc có thể sẽ muốn mua thiết bị quốc phòng của Mỹ vì Washington “sản xuất thiết bị tốt hơn”, đồng thời gọi đây là một “ý tưởng hay”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển tới nhật báo New York Times tuyên bố nêu rõ “luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có bất cứ lời đề nghị hay kế hoạch bán vũ khí nào cho Trung Quốc”. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng đề cập luật này khi trả lời báo South China Morning Post.

Mỹ từng cung cấp một số thiết bị quân sự cho Trung Quốc trong thập niên 1980, khi Washington và Bắc Kinh tăng cường hợp tác chiến lược nhằm đối phó Liên Xô. Các thiết bị khi đó gồm radar phản pháo AN/TPQ-37 và ngư lôi Mark-46.