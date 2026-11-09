Rò rỉ One UI 9.5: tinh chỉnh nhẹ ứng dụng hệ thống, nâng cấp lớn được để dành cho One UI 10

Samsung được cho là đang để dành những nâng cấp giao diện lớn cho One UI 10, trong khi One UI 9.5 chủ yếu tinh chỉnh nhẹ các ứng dụng hệ thống. Thông tin này đến từ các rò rỉ về bản dựng thử nghiệm và chia sẻ của chuyên gia rò rỉ Ice Universe, nên cần được xem là thông tin chưa chính thức.

Theo các nguồn tin, Samsung đang tích cực thử nghiệm One UI 9.5 với nhiều điều chỉnh trên hệ sinh thái ứng dụng mặc định. Tuy vậy, hãng có thể giữ lại những cải tiến quan trọng nhất cho phiên bản cột mốc One UI 10.

One UI 9.5 thay đổi những gì trên ứng dụng mặc định?

Hình ảnh rò rỉ từ các bản dựng thử nghiệm cho thấy One UI 9.5 mang tính bổ trợ nhiều hơn là cải tổ toàn bộ hệ thống. Samsung Clock, Samsung Calendar và Samsung Health đều ghi nhận những điều chỉnh nhỏ về thao tác và thẩm mỹ.

Samsung đang dành những nâng cấp lớn cho One UI 10

Cụ thể, trong Samsung Clock, thẻ báo thức được thiết kế lại theo dạng nằm ngang gọn hơn và chia thành các khối hiển thị thời gian riêng biệt. Trang giờ thế giới và bộ chuyển đổi múi giờ có thêm biểu tượng menu ba chấm cùng nền bản đồ mờ. Các phím điều khiển trên trang quả địa cầu cũng được chuyển xuống góc dưới bên phải để thuận tiện cho thao tác một tay.

Với Samsung Health, điểm đáng chú ý là tính năng Mindful note trong mục Mindfulness, cho phép ghi chép nhanh cảm xúc theo các chủ đề gợi ý. Giao diện trang tổng quan cũng mềm hơn, dùng thẻ thông tin bán trong suốt thay cho các mảng màu có độ tương phản cao như trước.

Ở Samsung Calendar, thanh thêm sự kiện và nút tìm kiếm được đưa xuống phía dưới màn hình, giúp việc truy cập dễ dàng hơn.

Vì sao Samsung có thể dồn lực cho One UI 10?

Theo Ice Universe, việc One UI 9.5 có ít thay đổi đột phá là dấu hiệu Samsung đang tập trung nguồn lực cho One UI 10. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo cú hích lớn về phần mềm và nhận diện thương hiệu cho các thế hệ Galaxy tiếp theo.

One UI 10 sẽ là bản nâng cấp toàn diện

Trong các chu kỳ trước, phiên bản x.0 thường đi kèm nâng cấp hệ điều hành Android mới, còn phiên bản x.5 tập trung hoàn thiện trải nghiệm. One UI 9.0 đã cải tiến thanh cài đặt nhanh (Quick Panel) và mở rộng tính năng Galaxy AI. Nếu những thay đổi lớn được để dành cho One UI 10, Samsung sẽ có nhịp độ phát triển phần mềm đồng nhất và rõ ràng hơn.

Lịch thử nghiệm: beta có thể đến sớm hơn năm ngoái

Bản dựng One UI 9.5 thử nghiệm nội bộ đầu tiên đã xuất hiện vào ngày 4 tháng 11, sớm hơn khoảng ba tuần so với mốc của One UI 8.5 vào năm ngoái. Dựa trên tiến độ này, chương trình One UI Beta Program dành cho người dùng có thể khởi chạy trong nửa sau tháng 11 thay vì kéo dài sang tháng 12.

One UI 10 sẽ không sớm xuất hiện

Song song đó, Samsung đã bắt đầu phát hành bản cập nhật One UI 9.0 chính thức dựa trên Android 17 cho Galaxy Tab S10 Lite và Galaxy Tab S10 FE tại thị trường Hàn Quốc. Bản cập nhật bổ sung khả năng tùy biến Quick Panel, đèn chỉ báo quyền truy cập vị trí và mục thông tin bảo hành trong phần Cài đặt.

Điều người dùng Galaxy cần lưu ý

Có thể thấy One UI 9.5 nhiều khả năng chỉ là bản hoàn thiện, với các chỉnh sửa tập trung vào bố cục và thao tác một tay. Những thay đổi mang tính cột mốc, nếu đúng như rò rỉ, sẽ xuất hiện ở One UI 10. Do thông tin chưa được Samsung xác nhận, người dùng nên chờ công bố chính thức từ hãng.

Nguồn: Gizmochina.