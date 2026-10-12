Rò rỉ dữ liệu, người dân Nhật Bản đổ xô đổi bằng lái

Theo báo Japan Times ngày 11/10, các đồn cảnh sát và trung tâm cấp giấy phép lái xe trên cả nước tiếp nhận nhiều yêu cầu tư vấn do người dân lo ngại thông tin cá nhân bị lợi dụng để mạo danh, lừa đảo. Thông thường, bằng lái chỉ được cấp lại khi bị mất, hư hỏng hoặc cần điều chỉnh thông tin. Tuy nhiên, sau sự cố trên, nhiều địa phương đã cho phép cấp lại trong trường hợp người dân có căn cứ chính đáng lo ngại dữ liệu bị lộ.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cảnh báo việc cấp lại bằng lái không giúp ngăn chặn hiệu quả tội phạm, bởi những thông tin như ngày sinh và địa chỉ cư trú đã có thể rơi vào tay kẻ xấu. Bằng mới chủ yếu thay đổi ảnh chân dung và chữ số cuối trong dãy số gồm 12 chữ số. Ưu tiên hiện nay là ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu đánh cắp để mở tài khoản tài chính hoặc đăng ký thẻ tín dụng trái phép.

Từ tháng 4/2027, theo luật sửa đổi về phòng chống chuyển nhượng tài sản do phạm tội mà có, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp thuộc diện áp dụng sẽ phải xác minh danh tính bằng cách đọc dữ liệu trên chip IC của thẻ My Number hoặc bằng lái xe; không còn được chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ. NPA đang thúc đẩy doanh nghiệp sớm áp dụng phương thức này.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Nhật Bản liên tiếp xảy ra sự cố truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu, người đứng đầu NPA Yoshinobu Kusunoki kêu gọi các công ty thực hiện những biện pháp an ninh mạng cơ bản. Ông đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng ứng dụng chặn cuộc gọi lừa đảo, thường xuyên cập nhật mật khẩu và tránh mở thư điện tử đáng ngờ. Người nghi ngờ bị lừa đảo hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân cần liên hệ ngay với cảnh sát.