Công ty môi giới chứng khoán trực tuyến Rakuten Securities (Nhật Bản) cho biết khoảng 4,41 triệu hồ sơ chứa thông tin cá nhân của khách hàng có thể đã bị rò rỉ sau vụ truy cập trái phép mà công ty công bố vào tuần trước.

Theo Rakuten Securities - một trong những công ty chứng khoán trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, điều tra cho thấy thông tin bị rò rỉ bao gồm tên, địa chỉ và quốc tịch của khách hàng. Trong số 4,41 triệu hồ sơ, khoảng 1,68 triệu hồ sơ chứa thông tin về số dư tài sản, trong khi khoảng 14.000 hồ sơ bao gồm thông tin thu nhập hằng năm do khách hàng tự khai. Đến nay, công ty chưa ghi nhận giao dịch trái phép nào.

Ngày 17/11 vừa qua, Rakuten Securities cho biết có tới 15,72 triệu hồ sơ, bao gồm cả ID đăng nhập, có thể đã bị xâm nhập trái phép. Công ty cảnh báo 4,47 triệu hồ sơ có thể chứa tên, địa chỉ và thông tin như thu nhập hằng năm cũng như tài sản tài chính.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố một vụ rò rỉ thông tin khác gồm khoảng 11,98 triệu hồ sơ chỉ chứa ID đăng nhập và mã quản lý khách hàng. Rakuten Securities cho biết sự việc xảy ra khi thông tin khách hàng được chuyển sang môi trường thử nghiệm trong quá trình cập nhật hệ thống.

Chuyên gia an ninh mạng Takashi Yoshikawa thuộc Mitsui Bussan Secure Directions cho rằng không nên chuyển thông tin cá nhân sang môi trường thử nghiệm, đồng thời mô tả sự cố này là một "thảm họa do con người gây ra".