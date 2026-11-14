Rò rỉ cấu hình OPPO Reno17 và Reno17 Pro: pin 8000mAh, camera chính 200MP trước ngày ra mắt

Bộ đôi OPPO Reno17 và Reno17 Pro đã lộ gần như đầy đủ thông số trước thềm ra mắt. Bản tiêu chuẩn có pin 8000mAh và chip Snapdragon 7 Gen 4. Bản Pro nhỏ gọn hơn, dùng chip Dimensity 8550 Super và cảm biến chính 200MP. OPPO dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 16/11 tại Trung Quốc.

Thông tin cấu hình do leaker Digital Chat Station tiết lộ và được trang Gizmochina đăng tải. Đây là thông tin rò rỉ, chưa phải thông số chính thức từ nhà sản xuất. Riêng hệ thống bốn camera 50MP của bản tiêu chuẩn đã được hãng xác nhận.

OPPO Reno17: màn hình 6.56 inch, pin 8000mAh và bốn camera 50MP

Theo nguồn tin, Reno17 dùng màn hình phẳng LTPS độ phân giải 1.5K, kích thước 6.56 inch. Kích thước này thay đổi nhẹ so với các báo cáo trước đó, trong khi thông tin về chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm vẫn được giữ nguyên.

Cấu hình OPPO Reno17 được hé lộ

Hệ thống camera và pin là hai điểm nhấn của máy. Mặt trước có camera selfie 50MP. Cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 50MP và tele tiềm vọng 3.5x 50MP.

Về năng lượng, máy có viên pin 8000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Thiết bị còn có khung viền kim loại và cảm biến vân tay quang học dưới màn hình. Máy có ba tùy chọn bộ nhớ: 8GB+256GB, 12GB+256GB và 12GB+512GB.

Reno17 Pro: nhỏ hơn nhưng có cảm biến chính 200MP

Ngược với bản tiêu chuẩn, Reno17 Pro có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng camera chính mạnh hơn. Máy dùng màn hình phẳng LTPS 1.5K 6.32 inch, chạy chip MediaTek Dimensity 8550 Super. Dòng máy này hướng tới người dùng ưu tiên chụp ảnh và hiệu năng của vi xử lý MediaTek cao cấp.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cụm camera sau. Cảm biến chính được nâng lên 200MP, đi cùng ống kính góc siêu rộng 50MP và tele tiềm vọng 3.5x. Camera selfie mặt trước vẫn là 50MP.

OPPO Reno17 Series sắp ra mắt

Về thời lượng sử dụng, Reno17 Pro được cho là có pin 7200mAh và sạc 80W. Máy dùng chung ngôn ngữ thiết kế khung kim loại, cảm biến vân tay quang học và các tùy chọn bộ nhớ như bản tiêu chuẩn.

Đặt hai phiên bản cạnh nhau: khác biệt nằm ở đâu?

Bảng dưới đây tổng hợp thông số rò rỉ của hai mẫu máy để tiện đối chiếu.

Có thể thấy bản tiêu chuẩn có màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn. Bản Pro thì ưu tiên camera chính độ phân giải cao cùng chip MediaTek. Hai máy giống nhau ở công suất sạc, camera selfie, thiết kế khung kim loại và cách bảo mật bằng vân tay.

Thời điểm ra mắt

OPPO dự kiến ra mắt dòng Reno17 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11. Do phần lớn thông số hiện đến từ nguồn rò rỉ, người dùng nên chờ thông tin chính thức từ hãng trong sự kiện này để xác nhận cấu hình cuối cùng.