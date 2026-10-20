Rõ quyền gắn liền trách nhiệm

Quyền hạn gắn với chức trách, nhiệm vụ. Có quyền quyết định thì phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực thi. Muốn vậy, phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Đồng thời phải phân định rõ trách nhiệm tập thể với quyền hạn cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: ANH SƠN

Thế nhưng, lâu nay tình trạng việc thuộc thẩm quyền vẫn xin ý kiến nhiều vòng, hồ sơ qua nhiều đầu mối mà chưa được giải quyết; có quyền nhưng không dám quyết; viện dẫn trách nhiệm tập thể để né tránh trách nhiệm cá nhân... vẫn còn tồn tại.

Ở chiều ngược lại, giao nhiệm vụ mà chưa bảo đảm thẩm quyền, nhân lực, nguồn lực thì khó đòi hỏi cấp dưới chủ động; đã trao quyền mà vẫn “can thiệp” sẽ dẫn đến tâm lý trông chờ, dựa dẫm, thậm chí làm sai.

Cho nên, khi công việc ách tắc, phải xem xét cả cấp thực hiện và cấp giao việc, làm rõ vướng mắc ở quy định, điều kiện bảo đảm hay trách nhiệm thực thi của đội ngũ cán bộ.

Rõ quyền, rõ trách nhiệm phải được thể hiện trong hành động. Việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời; vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm phương án đề xuất. Cấp giao việc phải theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, kiểm tra tiến độ, kết quả. Phải bảo đảm đồng thời ngăn ngừa cả lạm quyền lẫn né tránh. Trách nhiệm phải rõ từ khâu tham mưu, quyết định đến tổ chức thực hiện.

Quyền hạn càng rõ, trách nhiệm càng phải nghiêm. Đội ngũ cán bộ phải làm tròn phận sự, giải quyết đến cùng công việc được giao, bảo đảm khơi thông nguồn lực phát triển đất nước, phục vụ nhân dân.