Rõ quy trình, rõ trách nhiệm giải quyết thủ tục đất đai

Đằng sau những chỉ đạo cụ thể là yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, bảo đảm mỗi hồ sơ được giải quyết đúng quy định, mỗi người dân được hướng dẫn đầy đủ, tận tình và mọi biểu hiện nhũng nhiễu được nhận diện, xử lý kịp thời.

Người dân đến làm thủ tục về đất đai tại xã Phú Bình. Ảnh: P.V

Đất đai luôn là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp. Từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, chuyển nhượng, tặng cho đến thực hiện các nghĩa vụ tài chính, mỗi thủ tục đều gắn với quyền lợi thiết thực, tài sản và kế hoạch phát triển của mỗi gia đình, tổ chức.

Vì thế, một hồ sơ được giải quyết đúng hạn không đơn thuần là hoàn thành một quy trình hành chính. Đó còn là sự bảo đảm quyền lợi hợp pháp, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan công quyền.

Ngược lại, sự chậm trễ, thiếu minh bạch hoặc hướng dẫn không đầy đủ có thể khiến người dân mất thêm thời gian, chi phí, thậm chí phát sinh tâm lý e ngại khi thực hiện thủ tục.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, việc rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức để bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho thấy yêu cầu cải cách hành chính trước hết phải bắt đầu từ con người.

Tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân” không nằm ở khẩu hiệu mà được thể hiện qua cách cán bộ hướng dẫn một bộ hồ sơ, giải thích một quy định hay ứng xử trước những băn khoăn của người dân.

Khi được chỉ dẫn đầy đủ ngay từ đầu, người dân sẽ giảm số lần đi lại, thời gian chờ đợi và những sai sót không đáng có. Cùng với đó, việc thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử và các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sẽ tạo thêm cơ chế để người dân lên tiếng khi gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện dấu hiệu nhũng nhiễu.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo giao Sở Nội vụ phối hợp tăng cường kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất, tập trung vào những địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị.

Đây là bước cần thiết để công tác kiểm soát thủ tục hành chính không dừng ở việc ban hành quy định mà được kiểm chứng qua quá trình thực hiện. Việc đánh giá thực chất nhiệm vụ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, chậm trễ, nhũng nhiễu, thậm chí điều chuyển khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối với người không đáp ứng yêu cầu, cho thấy quyết tâm đưa kỷ luật, kỷ cương trở thành nền nếp trong thực thi công vụ.

Thái Nguyên đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển đô thị, mở rộng không gian kinh tế và triển khai nhiều công trình, dự án, nên yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai càng trở nên cấp thiết.

Mỗi thủ tục được giải quyết kịp thời, đúng quy định không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn góp phần xây dựng môi trường hành chính hiện đại, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.