Rõ quy hoạch 6 phường mới của đô thị Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề gồm Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né đến năm 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 6 phường Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né, cùng đảo Hòn Lao thuộc phường Mũi Né và phần mở rộng ra biển theo định hướng hình thành tuyến đường ven biển.

Khu vực quy hoạch rộng khoảng 28.661 ha, được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn đến năm 2050.

Về định hướng phát triển không gian, đô thị Phan Thiết sẽ chuyển từ cấu trúc tuyến tính ven biển sang mô hình đa cực và hướng tâm, mở rộng không gian đô thị về phía tây và phía bắc nhằm giảm áp lực cho khu vực lõi hiện hữu. Mô hình này được tổ chức thành 4 cực động lực.

Trong đó, lõi đô thị tại phường Phan Thiết và Phú Thủy được định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ biển cao cấp. Cực cửa ngõ phía tây tại phường Bình Thuận đóng vai trò đầu mối giao thương, vận tải và kết nối liên vùng.

Tại phía bắc, phường Hàm Thắng được quy hoạch thành cực công cộng, tập trung các dịch vụ hành chính, y tế, giáo dục và công viên. Trong khi đó, hai cực ven biển tại Tiến Thành và Mũi Né sẽ ưu tiên phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Riêng Mũi Né gắn với định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né và đô thị sân bay.

Về hạ tầng giao thông, quy hoạch xác định 4 trục đường bộ động lực gồm trục cao tốc - trung tâm đô thị; tuyến vành đai kết nối Cảng hàng không Phan Thiết; trục trung tâm - sân bay - Mũi Né và tuyến ven biển Tiến Thành - Phan Thiết - Phú Thủy - Mũi Né.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ nâng cấp Quốc lộ 1, kết nối với đường sắt tốc độ cao, phát triển hệ thống giao thông công cộng và các đầu mối trung chuyển đa phương thức.

Không gian ven biển cũng được định hướng mở rộng với hệ thống quảng trường, công viên cảnh quan và bãi tắm công cộng. Tại lõi trung tâm và khu vực đô thị lấn biển, quy hoạch cho phép phát triển các công trình cao tầng. Ngược lại, những khu vực ven biển, ven sông và đồi cát sẽ được kiểm soát mật độ xây dựng, tầng cao nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Quy hoạch đưa dự báo dân số đô thị Phan Thiết sẽ đạt khoảng 490.800 người vào năm 2030 và tăng lên 850.000 người vào năm 2050. Lượng khách du lịch được đặt mục tiêu đạt 12 triệu lượt/năm vào năm 2030 và gần 27,8 triệu lượt/năm vào năm 2050.

Đến năm 2030, khu vực này hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, tạo nền tảng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, xanh, an toàn và giàu bản sắc.

Song song với phát triển không gian và hạ tầng, quy hoạch đặt yêu cầu gắn quá trình đô thị hóa với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn đến năm 2030, địa phương ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông khung, các công trình chống ngập, kè biển và kè sông. Hạ tầng cấp nước, xử lý nước thải cũng sẽ được nâng cấp, cùng với các công trình xã hội thiết yếu như trường học, bệnh viện và nhà ở xã hội.

Ở giai đoạn 2031-2050, trọng tâm đầu tư chuyển sang hoàn thiện hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các khu đô thị TOD, đô thị sân bay, khu công nghệ cao và đô thị lấn biển.