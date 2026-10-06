'Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm' trong thực hiện nhiệm vụ quý IV

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

9 tháng qua, Đảng ủy xã Trường Sinh đã tập trung lãnh đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ xã hiện có 27 chi bộ, 2 đảng bộ trực thuộc, tổng số 1.034 đảng viên; đã kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 80,6% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình đề ra.

Về kinh tế - xã hội, trong tổng số 18 chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, xã có 13 chỉ tiêu đã đạt và vượt 100% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động các quỹ Tình nghĩa, Khuyến học, Vì người nghèo với tổng số tiền hơn 325 triệu đồng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quý IV năm 2026, Đảng ủy xã Trường Sinh tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo. Đổi mới phương thức điều hành chính quyền hai cấp theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Kiều Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trao tặng kinh phí 30 triệu đồng đầu tư cơ sở vật chất cho trường Mầm non Trường Sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới. Hội nghị cũng được quán triệt nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các tổ chức đảng đã đạt được. Đồng chí đề nghị các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những nhiệm vụ còn hạn chế; chủ động đề ra giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Tài chính trao tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí nhấn mạnh việc cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào thực tiễn địa phương; thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác xây dựng Đảng. Đối với những khó khăn về biên chế, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là khối giáo dục chủ động khắc phục trong thời gian chờ được giao biên chế, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng mở rộng diện tích, nâng cao năng suất cây trồng vụ Đông - Xuân và triển khai hiệu quả mô hình “3 cây, 3 con”; các tổ chức đảng cần bám sát nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...