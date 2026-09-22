Rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả trong giảm nghèo

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phường Dầu Giây cùng đại diện Công ty TNHH Longwell trao tặng “góc học tập” và quà cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ hỗ trợ sinh kế, việc làm đến chăm lo trẻ mồ côi, trách nhiệm được phân công, nguồn lực được kết nối phù hợp từng hoàn cảnh, giúp người dân dần ổn định cuộc sống và vươn lên.

Hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo sinh kế

Với gia đình anh Bùi Thiện Tâm ở khu phố Bàu Hàm 2, sinh kế phù hợp đang mở ra cơ hội ổn định cuộc sống. Vợ chồng anh Tâm đều bị bệnh, hạn chế khả năng lao động, trong khi 2 con đang đi học nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Đầu năm 2026, gia đình anh Tâm có 30 cặp chim bồ câu ta. Nắm được điều kiện và khả năng chăn nuôi của gia đình, Ban Xây dựng Đảng phường hỗ trợ thêm 15 cặp bồ câu Pháp để anh chị có nguồn giống, mở rộng đàn. Đến nay, gia đình có 80 cặp, mang lại thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Anh Tâm còn bán vé số, mỗi ngày khoảng 200-300 vé để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.

Toàn phường Dầu Giây hiện có 26 hộ nghèo A (có ít nhất một thành viên trong hộ có khả năng lao động) được 13 cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu. Ban Xây dựng Đảng phường được phân công hỗ trợ 2 hộ, trong đó có gia đình anh Bùi Thiện Tâm được chọn hỗ trợ sinh kế từ điều kiện chăn nuôi sẵn có.

Nhằm cụ thể hóa công tác giảm nghèo, Ðảng ủy phường Dầu Giây đã ban hành Ðề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở rà soát 26 hộ nghèo A, 170 hộ cận nghèo và 124 hộ nghèo B (không thể vượt nghèo vì già, bệnh tật) cuối năm 2025, đề án đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-5 hộ/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2025-2030; giảm hộ cận nghèo hằng năm từ 10 hộ trở lên. Ðến năm 2030, phường Dầu Giây cơ bản giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, không tái nghèo; phấn đấu không còn hộ nghèo.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Dầu Giây Lê Thị Kim Trinh cho biết: Mỗi hộ có hoàn cảnh, nhu cầu khác nhau nên cách hỗ trợ cũng được tính toán phù hợp. Hộ có khả năng phát triển kinh tế thì hỗ trợ sinh kế; người thiếu việc làm thì kết nối việc làm; gia đình có con đang đi học được quan tâm về học tập và các nhu cầu thiết yếu.

Gia đình anh Tâm được hỗ trợ tạo sinh kế, trong khi hộ còn lại cần tháo gỡ khó khăn về việc làm. Khi người lao động chính trong hộ này mất việc, Ban Xây dựng Đảng phường đã kết nối, giới thiệu việc làm tại một doanh nghiệp trên địa bàn. Dù công việc không duy trì được lâu do điều kiện sức khỏe nhưng sự đồng hành với gia đình vẫn được duy trì. Các con được hỗ trợ học bổng, tiền và dụng cụ học tập vào đầu năm học. Hằng tháng, cán bộ của ban đến thăm, nắm tình hình và hỗ trợ những nhu cầu thiết thực.

Với mỗi hoàn cảnh, sự hỗ trợ được duy trì theo điều kiện thực tế, không dừng lại sau một lần giúp đỡ.

Huy động nguồn lực, chăm lo bền vững

Cùng với hỗ trợ sinh kế, phường Dầu Giây chú trọng huy động nguồn lực cộng đồng để chăm lo những hoàn cảnh cần hỗ trợ lâu dài, nhất là trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã rà soát các trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, kết nối lực lượng phụ nữ cơ sở cùng các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Đến nay, 23 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu. Mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến sự sẻ chia, đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm điểm tựa, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, bà của em Nguyễn Thị Thắm ở khu phố Xuân Thạnh, một trong những em được nhận đỡ đầu chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể mà cháu được đến trường, được tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, bàn học. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn chân thành”.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Dầu Giây Lê Thị Kim Trinh cho biết thêm: Phường còn phát động mô hình Nuôi heo đất trong cán bộ, đảng viên với sự hưởng ứng tích cực. Mỗi người được vận động tiết kiệm ít nhất 10 ngàn đồng/tháng; nhiều người tự nguyện đóng góp cao hơn. Lần mở heo gần đây thu được 153 triệu đồng. Số tiền được dùng trao học bổng, quà và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới. Mô hình tiếp tục được duy trì hằng năm, tạo thêm nguồn lực chăm lo giáo dục và an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phụ trách Đảng bộ phường Dầu Giây cho biết: “Đối với Đảng ủy phường, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Để huy động sự vào cuộc đồng bộ, ngay từ đầu, Đảng ủy phường đã quán triệt tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và quan trọng nhất là rõ hiệu quả”.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao trách nhiệm đỡ đầu từng hộ nghèo, từng hoàn cảnh cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể. Lãnh đạo các ban, ngành, cán bộ, đảng viên phải trực tiếp xuống nhà dân, phối hợp với chi bộ khu phố để nắm chắc hoàn cảnh, hiểu rõ người dân cần gì.

“Hộ nào có khả năng phát triển kinh tế thì chúng tôi hỗ trợ sinh kế. Người cần việc làm thì giới thiệu việc làm. Còn các cháu mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt thì phải có phương án căn cơ, lâu dài” - ông Phan Đình Ban nhấn mạnh.

Mục tiêu của phường Dầu Giây là duy trì sự đồng hành có trách nhiệm, trong đó mỗi trường hợp được phân công cho một đơn vị theo dõi, nguồn lực xã hội được kết nối theo hoàn cảnh thực tế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và thiết thực với đời sống người dân.