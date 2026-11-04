Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc sẽ có thêm 'tín hiệu' nhận diện từ khoảng cách 100m

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc, thay thế QCVN 11:2024/BGTVT, để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bổ sung các yêu cầu về trang bị nhận diện phương tiện, giúp các phương tiện khác dễ dàng quan sát, nhận biết rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc khi tham gia giao thông. (Ảnh minh họa).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung các yêu cầu về trang bị nhận diện phương tiện, giúp các phương tiện khác dễ dàng quan sát, nhận biết rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc khi tham gia giao thông.

Cụ thể, dự thảo quy định rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc phải được trang bị tấm phản quang ở phía sau. Tấm phản quang có màu đỏ, hình tam giác và được phép lắp thêm tấm phản quang có hình dạng khác. Đáng chú ý, ánh sáng phản chiếu của tấm phản quang phải được nhìn thấy rõ từ khoảng cách 100m phía sau xe khi được chiếu sáng bằng đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện khác.

Bên cạnh đó, đối với xe có khối lượng toàn bộ lớn hơn 7,5 tấn và chiều rộng lớn hơn 2.100mm, dự thảo yêu cầu trang bị thêm dải phản quang theo đường bao chiều rộng phía sau xe. Dải phản quang có thể mang màu đỏ, vàng hoặc xen kẽ đỏ - trắng, được bố trí gần nhất với mép ngoài cùng của xe. Tổng chiều dài theo phương ngang của dải phản quang không được nhỏ hơn 70% chiều rộng toàn bộ phương tiện.

Tương tự tấm phản quang, dải phản quang cũng phải bảo đảm khả năng nhận biết từ khoảng cách 100m phía sau xe khi được chiếu sáng bằng đèn pha của phương tiện khác.

Đối với xe chuyên dùng, trong trường hợp hình dạng, kết cấu, thiết kế hoặc yêu cầu vận hành của xe, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe không cho phép đáp ứng đầy đủ quy định về dải phản quang, phương tiện được miễn yêu cầu này. Tuy nhiên, xe vẫn phải trang bị dải phản quang để thể hiện chiều rộng phía sau ở mức lớn nhất có thể.

Một điểm mới khác của dự thảo là bổ sung quy định cụ thể về vị trí lắp đặt biển số phía sau xe. Theo đó, phương tiện phải có khoảng trống hoặc giá lắp biển số, bảo đảm biển số được lắp đúng vị trí, thuận tiện, chính xác, cố định và chắc chắn.

Khoảng trống lắp biển số phải đủ rộng để lắp được biển số có kích thước theo quy định tại QCVN 08:2024/BCA về biển số xe. Đồng thời, vị trí lắp đặt phải bảo đảm biển số có thể quan sát được trong toàn bộ không gian giới hạn theo các góc nhìn quy định.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu không được có bất kỳ bộ phận, kết cấu nào của xe, kể cả bộ phận hoàn toàn trong suốt, nằm trong không gian giới hạn quan sát biển số. Quy định này nhằm bảo đảm biển số không bị che khuất, giúp việc nhận dạng và kiểm soát phương tiện được thuận lợi.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc bổ sung tấm phản quang hình tam giác giúp các phương tiện khác nhận biết đây là xe được kéo, trong khi dải phản quang phía sau có tác dụng thể hiện chiều rộng của phương tiện. Qua đó, tăng khả năng nhận diện, đặc biệt khi phương tiện lưu thông trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Về chi phí thực hiện, các hạng mục chủ yếu liên quan đến chi tiết phản quang, vị trí lắp đặt và kiểm tra khả năng nhận biết đối với những phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu. So với việc thay đổi khung hoặc hệ thống phanh, các nội dung này ít can thiệp đến kết cấu phương tiện hơn.

Tuy nhiên, việc dự toán chi phí cần căn cứ quy cách vật liệu, số lượng xe mới thuộc phạm vi áp dụng và mức độ trang bị hiện tại của phương tiện. Do chưa có số liệu phân bố cụ thể theo chiều rộng và khối lượng xe, chưa thể lấy một đơn giá để nhân cho toàn bộ đội xe.

Dự thảo cũng làm rõ yêu cầu về khoảng trống lắp biển số và số khung, giúp doanh nghiệp xác định điều kiện lắp ghép, nhận dạng và kiểm tra phương tiện. Đối với các ngoại lệ dành cho xe chuyên dùng, cần gắn với từng trường hợp cụ thể, tránh phát sinh yêu cầu sửa đổi kết cấu không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu kiểm soát an toàn kỹ thuật.

"Đối với tổ hợp xe, việc áp dụng quy chuẩn cần được đối chiếu đồng thời với quy chuẩn dành cho ô tô, quy chuẩn đối với xe được kéo và giới hạn khai thác đường bộ. Không cộng gộp các khả năng chịu tải danh nghĩa để tự xác định khối lượng vận hành cho phép", Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh.