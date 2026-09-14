Rõ mối quan hệ của Shin Min Ah với nhà chồng sau nửa năm làm dâu

Shin Min Ah đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong quá trình ghi hình bộ phim mới Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu. Đáng chú ý, phản ứng của gia đình Kim Woo Bin dành cho nữ diễn viên thu hút sự quan tâm từ truyền thông và khán giả.

Cụ thể, theo Chosun đưa tin, một đơn vị xe cà phê gần đây đã đến phim trường Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu để gửi đồ uống và lời động viên đến ê-kíp. Đây là dự án phim truyền hình mới mà Shin Min Ah đảm nhận vai chính, dự kiến lên sóng vào đầu năm sau.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Shin Min Ah vừa nhận món quà đặc biệt từ gia đình Kim Woo Bin trong quá trình cô quay phim mới.

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết xe cà phê lần này do gia đình Kim Woo Bin chuẩn bị để dành tặng Shin Min Ah và các nhân viên đang làm việc tại phim trường. Trên băng rôn được đặt cùng xe cà phê có những lời động viên dành cho ê-kíp, đồng thời gửi lời cổ vũ đến Shin Min Ah trong quá trình ghi hình.

Hành động này thu hút sự chú ý bởi đây là sự hỗ trợ đến từ gia đình của Kim Woo Bin dành cho nữ diễn viên. Dù nội dung cụ thể của băng rôn không được tiết lộ, việc gia đình nam diễn viên gửi xe cà phê đến phim trường cho thấy sự quan tâm dành cho "nàng dâu" Shin Min Ah khi cô bận rộn với dự án mới.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Hai người công khai chuyện tình cảm vào năm 2015 và duy trì mối quan hệ trong nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Sau 10 năm bên nhau, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng vào cuối năm 2025.

Kể từ khi kết hôn, Shin Min Ah và Kim Woo Bin giữ kín chuyện đời tư. Cả hai tập trung cho các dự án phim ảnh, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đến đối phương. Gần đây, khi phim điện ảnh do Shin Min Ah đóng chính ra mắt khán giả, Kim Woo Bin đã công khai ủng hộ và chúc mừng vợ.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin kết hôn vào cuối năm 2025, trở thành cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích. (Ảnh Lotte)

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Shin Min Ah tiếp tục duy trì lịch trình làm việc ổn định. Nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều bộ phim như Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues và No Gain No Love. Cô cũng thường xuyên nhận được lời khen nhờ khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai diễn.

Hiện tại, Shin Min Ah tập trung cho dự án phim truyền hình Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu. Việc gia đình Kim Woo Bin gửi xe cà phê đến phim trường khiến dự án càng nhận được sự chú ý trước thời điểm lên sóng. Khán giả cũng đang chờ đợi hình ảnh và những thông tin tiếp theo về vai diễn mới của nữ diễn viên.