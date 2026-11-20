B e n j a m i n S e s k o s ẽ t i ế p t ụ c g ắ n b ó v ớ i M U . Ả n h :

Thông tin kể trên giúp làm rõ tương lai của chân sút người Slovenia tại sân Old Trafford trước thềm phiên chợ mùa đông. Theo đó, mọi khả năng về việc anh chia tay đội chủ sân Old Trafford ngay giữa mùa giải đều không xảy ra.

Trước đó, Sesko liên tục được liên hệ với bộ đôi câu lạc bộ tại Serie A là AC Milan và Juventus. Hai đội bóng Italy từng bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Slovenia trong quá khứ.

Tuy nhiên, tất cả câu lạc bộ đang theo đuổi đều nhận thức rõ rằng việc ký hợp đồng với Sesko vào giai đoạn giữa mùa giải là điều bất khả thi. Nguyên nhân chính khiến thương vụ chuyển nhượng không thể diễn ra xuất phát từ vấn đề thể trạng của cầu thủ 23 tuổi.

Xuyên suốt chiến dịch mùa giải hiện tại, Sesko phải vật lộn với chấn thương dai dẳng. Tình trạng sức khỏe chưa đảm bảo khiến anh gặp nhiều trở ngại trong quá trình tập luyện cũng như duy trì phong độ thi đấu ổn định cùng đội bóng.

Trong bối cảnh đó, thay vì cân nhắc phương án rời sân Old Trafford để tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong tháng 1, ưu tiên hàng đầu của Sesko nhiều khả năng là tập trung tối đa cho quá trình hồi phục thể lực.

Tiền đạo người Slovenia sẽ dồn toàn lực nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất để tiếp tục đồng hành cùng MU trong phần còn lại của mùa giải.

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