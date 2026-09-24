Rõ điều kiện thi chứng chỉ đi ven biển, đẩy mạnh số hóa quản lý thuyền viên

3 điều kiện để thuyền viên thi chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển

Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11, bổ sung nhiều điều kiện, quy định mới trong việc thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

Theo quy định mới, thuyền viên muốn thi để cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển phải có giấy chứng nhận thuyền trưởng hạng ba trở lên, đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba tối thiểu 6 tháng (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, nêu rõ các điều kiện để cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển. Ba điều kiện bao gồm: Có chứng chỉ sơ cấp trở lên chuyên ngành về điều khiển tàu biển hoặc điều khiển phương tiện thủy nội địa hoặc thuyền trưởng hạng ba; Có giấy chứng nhận thuyền trưởng từ hạng ba trở lên; có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba tối thiểu 6 tháng.

Thuyền viên muốn thi để cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển như phương tiện chở xăng dầu, chở hóa chất, chở khí hóa lỏng phải có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ lái phương tiện trở lên.

Đối với điều kiện thi để cấp chứng chỉ thuỷ thủ, thợ máy cũng được phân loại theo công suất máy.

Cụ thể, đủ 16 tuổi trở lên với trường hợp thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa có công suất máy dưới 90 CV; Đủ 18 tuổi trở lên với thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy có công suất máy từ 90 CV trở lên và việc thi để cấp chứng chỉ lái phương tiện áp dụng với thuyền viên đủ 18 tuổi trở lên.

Đặc biệt, Thông tư mới đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong thi và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ. Các quy định về cơ sở dữ liệu được bổ sung, chấp nhận các phương thức điện tử trong nộp hồ sơ và trả kết quả. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Đồng bộ dữ liệu trong phần mềm thi cử

Thông tư mới cũng phân định rõ thẩm quyền của các đơn vị thực hiện. Trong đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong phạm vi cả nước, cũng như tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi, sử dụng phần mềm tổ chức thi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn.

Đồng thời, xây dựng và công bố ngân hàng câu hỏi thi và đáp án theo nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Cục chủ trì xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm tổ chức thi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, phần mềm Quản lý thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa phục vụ quản lý, tổ chức đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Sở Xây dựng kiểm tra công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Bảo đảm cơ sở hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin để tổ chức triển khai sử dụng phần mềm tổ chức thi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ và phần mềm do Cục Hàng hải và Đường thủy VN xây dựng, cũng như in, phát hành và quản lý thống nhất việc sử dụng phôi giấy chứng nhận, chứng chỉ trong địa bàn quản lý.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng theo quy định. Bảo đảm cơ sở hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin để tổ chức triển khai sử dụng các phần mềm liên quan.

Để đồng bộ dữ liệu, các cơ sở đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử dữ liệu chứng chỉ chuyên môn do cơ sở mình cấp, bảo đảm thể hiện đầy đủ thông tin theo sổ cấp. Trường hợp dừng hoạt động hoặc giải thể, cơ sở đào tạo phải bàn giao hồ sơ lưu trữ tới cơ quan liên quan để phục vụ quản lý và truy xuất dữ liệu.

Theo quy định, các chủ phương tiện, các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, thuyền viên, người lái phương tiện được làm việc, thực hành, thực tập trên phương tiện, tại doanh nghiệp.

Các chủ phương tiện xác nhận đầy đủ thời gian làm việc, đảm nhiệm chức danh, thực hành, thực tập của học viên, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận và phối hợp với các cơ sở đào tạo, thường xuyên tổ chức tập huấn, bổ sung kiến thức an toàn cơ bản cho người làm việc trên phương tiện thủy nội địa.