Rõ đầu mối, sẵn sàng lực lượng điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

Đáng chú ý, Cục Hàng không đề xuất cơ chế tiếp nhận thông tin 24/7 và duy trì lực lượng, phương tiện ở trạng thái sẵn sàng triển khai điều tra.

Làm rõ trách nhiệm điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay. Ảnh minh họa (Nguồn: NIA).

Vụ Vận tải và An toàn giao thông là cơ quan thường trực của Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, có trách nhiệm tham mưu, điều phối và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan này phải duy trì đầu mối liên lạc 24/7 để tiếp nhận thông tin, phối hợp với Cục Hàng không và các đơn vị liên quan xác minh ban đầu.

Đồng thời bảo đảm lực lượng tiếp cận hiện trường (GO Team), nhân lực, trang thiết bị luôn sẵn sàng triển khai.

Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, cơ quan thường trực tham mưu Hội đồng điều tra và Chủ tịch Hội đồng triển khai điều tra; chuẩn bị các thủ tục thành lập tổ điều tra, huy động chuyên gia và nguồn lực cần thiết.

Cùng với đó quản lý hồ sơ, dữ liệu, vật chứng; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức đào tạo, huấn luyện, phát triển đội ngũ chuyên gia điều tra.

Cơ quan thường trực cũng là đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

Tuy nhiên cơ quan này không thay thế hoặc can thiệp vào thẩm quyền chuyên môn, kỹ thuật của người phụ trách và tổ điều tra.

Cục Hàng không có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý và cử chuyên gia tham gia hoặc hỗ trợ điều tra khi được yêu cầu.

Hội đồng điều tra có thể trưng dụng giám sát viên an toàn hàng không làm chuyên gia điều tra, với yêu cầu bảo đảm tính khách quan và chất lượng kết quả điều tra.