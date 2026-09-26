Rổ áo mưa 'ai cần cứ lấy' ấm lòng giữa mùa mưa TP.HCM

Giữa những ngày mưa dông ở TP.HCM, chiếc áo mưa miễn phí hay "bí quyết" đi đường ngập giúp con đường mưu sinh của nhiều người bớt nhọc nhằn.

26/09/2026

Trong vài tháng qua, chị Phương Hằng đã tặng khoảng 1.000 áo mưa cho người cần.

Trưa 25/9, dòng người hối hả trên con đường Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức, TP.HCM). Bầu trời đang nắng gắt bỗng chuyển âm u, mưa trút xuống chỉ sau vài phút.

Vừa kịp phủ tấm bạt lên dàn gấu bông bày ngoài trời, chị Phương Hằng (46 tuổi, chủ cửa hàng quần áo và gấu bông) vội bưng chiếc rổ nhựa có gần chục chiếc áo mưa được xếp ngay ngắn ra đặt trên lề đường. Đằng trước là chiếc bảng in dòng chữ nổi bật: "Áo mưa miễn phí".

Dưới cơn mưa tầm tã, thoáng chốc, những chiếc áo mưa đã hết. Chị Hằng lại tất tả mang ra thêm.

Tặng hơn 1.000 áo mưa

Dừng xe lấy một chiếc áo mưa, anh Vũ Đức Thắng (25 tuổi, làm shipper) gật đầu cảm ơn chị Hằng từ xa.

"Hôm nay tôi quên mang áo mưa, chạy trên đường cũng không thấy ai bán. Tôi đang sợ ướt hết người, không thể đi giao hàng tiếp thì thấy chỗ này. Bỗng dưng thấy ấm lòng lắm", anh chia sẻ.

Từ bên trong cửa hàng, chị Hằng cũng gật đầu chào lại những người nhận áo mưa. Chị duy trì việc này hơn 3 năm nay. Cứ vào mùa mưa, chị lại nhắn xưởng quen ngoài Hà Nội đặt áo mưa, mỗi lần 500 cái với giá vài triệu đồng.

Nhiều người mừng rỡ khi gặp được chiếc rổ của chị Hằng.

Những người thường xuyên đi qua khu vực này, đặc biệt là shipper và dân lao động, đã quen với việc làm của chị Hằng. Có khi bận rộn, chị chưa kịp mang ra, bà con vào tận nơi để hỏi.

"Từ đầu mùa mưa năm nay, tôi đã tặng khoảng 1.000 chiếc và giờ vẫn đang đặt thêm. TP.HCM hay có mưa bất chợt, tôi cứ chuẩn bị sẵn, khi hết lại mang ra", chị nói.

Chị Hằng kể thêm ý tưởng phát áo mưa miễn phí đến khá tình cờ. Trước đây, chị chỉ kinh doanh quần áo nên luôn ở trong cửa hàng. Khoảng hơn 3 năm trước, chị bán thêm gấu bông phía ngoài tiệm và bắt đầu chứng kiến cảnh nhiều người đội mưa, ướt hết quần áo, đồ đạc.

Thấy vậy, chị Hằng quyết định tặng áo mưa cho ai cần. Ban đầu, chị chỉ viết lên giấy vài chữ rồi dán lên ghế, nhưng cứ gió lớn là "đồ nghề" lại bay mất. Cuối cùng, chị in chữ to, ép nhựa lại. Ghế và rổ cũng được dán băng keo, đặt thêm đá cho nặng.

Chị Hằng tranh thủ bày gấu bông phía ngoài cửa tiệm khi trời hửng nắng.

Những ngày mưa lớn, chị Hằng đưa ra cả trăm chiếc áo mưa. Nhiều người nhận chỉ kịp gật đầu rồi đi tiếp, cũng có người nhét cả 10.000 đồng vào rổ như cảm ơn.

"Mọi người vô tình đi gặp mưa nên cần, chứ không phải ai cũng muốn lấy", chị bộc bạch.

Cũng có lần, một người phụ nữ từng nhận áo mưa quay lại cửa hàng mua gấu bông, kể rằng nhờ chị Hằng mà không bị ướt. Những kỷ niệm ấy khiến chị rất vui vì thực sự giúp được người khác.

Tương tự, từ đầu mùa mưa đến nay, chị Từ Thu Huyền (29 tuổi, chủ chuỗi xe bán bánh) cũng tặng vài trăm áo mưa cho người đi đường. Có 6 chi nhánh ở nhiều nơi, chị luôn dặn nhân viên mỗi khi trời mưa phải treo áo mưa lên. Ai hỏi mua hoặc đang thiếu thì tặng.

"Tôi cũng thường xuyên quên mang áo mưa khi ra đường. Mỗi lần mua 10.000-20.000 đồng thấy khá tốn kém. Bởi vậy, tôi nghĩ ra hình thức tặng để giúp đỡ những người vô tình rơi vào hoàn cảnh giống mình", chị nói.

Nhiều người ghé lấy áo, ngỏ ý trả tiền, chị Huyền đều từ chối. “Có gì lần sau ghé ủng hộ quán em được rồi”, chị hài hước đối đáp với mọi người.

Mỗi xe bánh của chị Huyền đều được treo áo mưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chỉ khách cách tự sửa xe khi ngập nước

Những ngày cao điểm mùa mưa, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước khiến không ít xe máy hư hỏng. Thay vì tận dụng dịp này để kiếm tiền, anh Dương Văn Hà, chủ tiệm sửa xe ở phường Tân Thới Hiệp, lại hướng dẫn khách hàng cách tự xử lý xe tại nhà.

Theo anh Hà, gần đây, nhiều khách hàng đến tiệm của anh do gặp tình trạng nước vào nhớt xe, lọc gió hoặc các bộ phận liên quan khiến xe khó nổ, chết máy. Với những trường hợp nhẹ, anh thường vệ sinh, hong khô để xe hoạt động bình thường và miễn phí cho khách.

"Những việc này dễ làm, chỉ tốn xíu công nên tôi hỗ trợ bà con. Chỉ cái nào hư hỏng nặng, cần phải thay phụ tùng, mình mới lấy tiền", anh nói.

Anh Hà (bên phải) hướng dẫn học viên sửa xe cho khách.

Trong quá trình sửa xe, anh Hà còn tận tình hướng dẫn khách hàng cách đi xe trong mùa ngập. "Anh chị phải quan sát độ sâu của nước. Nếu thấy nước quá cao, tốt nhất nên tắt máy, dắt xe qua đoạn ngập rồi đưa xe lên chỗ cao, để khô bớt rồi mới khởi động lại", anh chia sẻ.

Anh Hà chỉ thêm nếu đoạn ngập không quá sâu, người điều khiển có thể đi chậm, giữ đều tay ga và sử dụng số mạnh (với xe số) để xe vượt qua. Tuyệt đối không giảm ga đột ngột vì xe có thể chết máy, khiến nước vào sâu hơn.

Sau khi về nhà, bà con có thể tự xử lý một số bước cơ bản: dựng xe bằng chân chống giữa, vệ sinh bùn đất và nước bẩn bám trên xe, sau đó để xe ở nơi khô ráo cho nước tự thoát. Quá trình này nhằm hạn chế nước vào các bộ phận bên trong làm hư xe.

"Nếu xe tắt máy giữa chừng, anh chị có thể tháo chụp bugi, bugi, lắc cho khô nước rồi lắp vô lại để xe nổ máy rồi chạy tạm về nhà", ông chủ tiệm vừa nói, vừa chỉ vào các bộ phận để khách hàng rõ hơn.

Ông chủ tiệm chỉ khách hàng cách tháo lắp bugi.

Theo anh Hà, chỉ khi nước vào sâu khiến xe không thể mở nguồn, khởi động thì mới cần đưa xe đến thợ để kiểm tra. Cách làm của anh vô tình biến nhiều người từ khách lạ thành khách quen của tiệm.

"Không có nhiều điều kiện, tôi nghĩ bỏ chút công sức, kiến thức của mình để giúp đỡ bà con cũng là một cách làm thiện. Khách tiếp thu được thì đỡ chi phí, tôi cũng có thêm niềm vui", anh thoải mái nói.

Giữa những ngày mưa gió, những việc làm của chị Phương Hằng, chị Thu Huyền hay anh Văn Hà giúp nhiều người thấy ấm lòng hơn, có thêm động lực để tiếp tục mưu sinh giữa thành phố.