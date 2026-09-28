Rộ ảnh cưới Ngọc Trinh và Quốc Trường

Mới đây, Quốc Trường đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Ngọc Trinh với lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật Đại Tiểu Thư nhé. Chúc quãng đời còn lại của em sẽ luôn màu hồng và đỏ như chiếc váy em mặc!”. Cách gọi thân mật cùng những tương tác trước đó nhanh chóng khiến khán giả chú ý.

Quốc Trường chúc mừng sinh nhật Ngọc Trinh.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng tiếp tục “đẩy thuyền” Ngọc Trinh và Quốc Trường, thậm chí chia sẻ hình ảnh hai người trong trang phục cô dâu, chú rể kèm những bình luận như “Nhanh lên xe bông Trường Trinh ơi”, “đẹp đôi quá”, “nhìn Quốc Trường, Ngọc Trinh có tướng phu thê, cặp đôi này mà lấy nhau sinh con ra đẹp như ngọc kim cương”... Tuy nhiên, hình ảnh cô dâu, chú rể được lan truyền thực chất là sản phẩm AI, không phải ảnh cưới thực tế của Ngọc Trinh và Quốc Trường.

Hình ảnh cưới lan truyền thực chất là sản phẩm AI.

Trước đó, Ngọc Trinh và Quốc Trường từng thực sự xuất hiện trong một bộ ảnh mang màu sắc đám cưới. Hồi tháng 3/2026, Quốc Trường đăng ảnh diện vest trắng, đứng cạnh Ngọc Trinh mặc áo dài đỏ trong không gian đám cưới miền quê. Ngay sau đó, nam diễn viên chủ động chú thích “Là giả đó, đừng đi đồn”.

Theo chia sẻ của Quốc Trường, hình ảnh này thực chất là nội dung quảng bá cho thương hiệu mì cay của anh. Vì vậy, những hình ảnh cô dâu - chú rể từng gây xôn xao không phải thông báo về chuyện kết hôn của hai nghệ sĩ.

Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ đầu năm 2026, khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các nội dung trên mạng xã hội. Trước những bình luận ghép đôi, Quốc Trường từng nói rõ rằng hai người đang “hợp tác làm ăn”, qua đó phủ nhận việc công khai hẹn hò.

Hai người cũng có những lần hợp tác trong hoạt động thương mại. Đáng chú ý, Ngọc Trinh và Quốc Trường cùng trở thành gương mặt đại sứ cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của thương hiệu thời trang GUNO. Đây là một trong những lần hợp tác chính thức giúp cả hai có thêm nhiều khung hình chung trước công chúng.

Ngọc Trinh và Quốc Trường từng xuất hiện trong một bộ ảnh mang màu sắc đám cưới.

Bên cạnh những khoảnh khắc gây chú ý, Ngọc Trinh và Quốc Trường đều có sự nghiệp riêng và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngọc Trinh bước vào nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi mở rộng sang diễn xuất. Cô từng tham gia Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Duyên Ma, Chị Chị Em Em 2, Chị Dâu và Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trong đó, Chị Chị Em Em 2 từng vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, còn Chị Dâu đạt hơn 113 tỷ đồng tại phòng vé theo các số liệu được công bố.

Năm 2026, Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, đánh dấu lần tái xuất sau Chị Dâu. Bộ phim kinh dị tâm linh ra rạp từ tháng 5 và khép lại hành trình với hơn 12,6 tỷ đồng doanh thu.

Với Quốc Trường, tên tuổi của anh gắn liền với vai Vũ trong Về Nhà Đi Con. Nam diễn viên sau đó mở rộng hoạt động sang điện ảnh với các phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh và Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Riêng Út Lan: Oán Linh Giữ Của từng mang về hơn 90 tỷ đồng phòng vé vào năm 2025.

Năm 2026, Quốc Trường có hai phim điện ảnh đáng chú ý là Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn. Một Thời Ta Đã Yêu chính thức ra rạp ngày 15/5 và kết thúc hành trình với khoảng 2,03 tỷ đồng doanh thu, theo dữ liệu Box Office Vietnam.

Trong khi đó, Ốc Mượn Hồn có sự tham gia của Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy, khép lại hành trình phòng vé với hơn 16 tỷ đồng.

Như vậy, những hình ảnh cô dâu - chú rể một lần nữa khiến Ngọc Trinh và Quốc Trường trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, những thông tin đã được công khai cho thấy hai người từng hợp tác trong công việc và có nhiều tương tác thân thiết, còn chuyện tình cảm hay kết hôn vẫn chưa được cả hai xác nhận. Cả Ngọc Trinh và Quốc Trường hiện vẫn tiếp tục theo đuổi những hoạt động riêng trong nghệ thuật và kinh doanh.