RM của nhóm BTS đã 'cứu' Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA)

Kể từ ngày 3/10, RM đã giới thiệu một triển lãm đặc biệt mang tên RM x SFMOMA: Between You and Me tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA), trưng bày các tác phẩm từ bộ sưu tập cá nhân của anh.

Tại buổi họp báo trước thềm triển lãm, RM chia sẻ một cách khiêm tốn: "Hiếm có điều gì bộc lộ con người một cách chân thực như chính bộ sưu tập mà họ đã dày công xây dựng trong suốt một thời gian dài. Tôi chưa từng được đào tạo bài bản về lịch sử nghệ thuật, cũng chẳng phải là một giám tuyển chuyên nghiệp. Mọi thứ có khi còn hơi lộn xộn nữa. Tuy nhiên, đôi khi, một người đứng ngoài cuộc lại có thể mang đến một góc nhìn mới mẻ. Tôi bắt đầu công việc này với một tâm thế thuần khiết, nhưng chính vì sự thuần khiết đó mà tôi đã phải viết đi viết lại, rồi xóa bỏ, rồi lại viết tiếp các phần mô tả cho từng tác phẩm đến hàng trăm lần".

Vào ngày 24/10 (giờ địa phương), tờ The Guardian đưa tin, "số lượng vé bán trước đã cao gấp sáu lần kỷ lục trước đây của bảo tàng, ngay cả khi triển lãm còn chưa khai mạc", đồng thời cho biết thêm rằng, cho đến nay, hơn 66.000 vé đã được bán ra.

The Guardian lưu ý rằng, triển lãm của RM đã mang lại sự thúc đẩy tài chính đáng kể cho bảo tàng. Tờ báo này cũng nhận xét rằng, mặc dù triển lãm nằm trong xu hướng các dự án do người nổi tiếng giám tuyển (người quản lý, trông nom, lựa chọn và xây dựng nội dung cho các bộ sưu tập hoặc các triển lãm nghệ thuật, hiện vật), chẳng hạn như triển lãm năm 2024 của Swizz Beatz và Alicia Keys tại Bảo tàng Brooklyn, nhưng triển lãm này vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ chất lượng giám tuyển vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp. Tờ The Guardian cũng nhận định rằng, dù danh tiếng của RM có thể phần nào làm lu mờ chính triển lãm, nhưng thực tế, bộ sưu tập và cách thức trưng bày tại đây lại vô cùng ấn tượng. Tờ báo này cũng cho biết, nhờ kiến ​​thức sâu rộng của mình, RM thậm chí còn được những người trong giới nghệ thuật Hàn Quốc gọi bằng biệt danh "Tiến sĩ".

Ngoài ra, các sản phẩm lưu niệm chính thức của triển lãm đã hoàn toàn "cháy hàng, cả trên kênh trực tuyến lẫn tại cửa hàng", chỉ trong vòng 3 giờ sau khi mở bán. Shane Salvata, Giám đốc bán lẻ tại SFMOMA, chia sẻ : "Đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với chúng tôi, và cũng là một thành công rất khó để lặp lại". Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan cho đến ngày 7/2/2027. Triển lãm này đã mang đến cú hích đáng kể cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA). Năm ngoái, bảo tàng từng đối mặt với khoản thâm hụt 5 triệu đôla Mỹ, dẫn đến việc phải cắt giảm 7,5% nhân sự, nhưng kể từ khi triển lãm của RM khai mạc, tình hình tài chính tại đây đã có sự chuyển biến rõ rệt.