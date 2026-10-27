RM (BTS) tạo cơn sốt nghệ thuật tại Mỹ, hơn 66.000 vé được bán ra

RM (BTS) tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng ngoài lĩnh vực âm nhạc khi triển lãm nghệ thuật do anh tham gia tuyển chọn tại Mỹ bán được hơn 66.000 vé. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Khai mạc ngày 3.10, triển lãm mang tên RM x SFMOMA: Between You and Me nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý tại SFMOMA. Theo số liệu được công bố, lượng vé đặt trước của triển lãm cao gấp 6 lần kỷ lục trước đó của bảo tàng.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua các sản phẩm lưu niệm. Chỉ sau 3 giờ mở bán, những mặt hàng liên quan đến triển lãm đã hết hàng trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Ngay trong ngày khai mạc, hàng trăm người xếp hàng bên ngoài bảo tàng để chờ tham quan. Đáng chú ý, không ít khán giả đến từ nước ngoài, cho thấy sức lan tỏa của RM đã vượt ra khỏi cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Mỹ.

Thành công bước đầu của triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt đối với SFMOMA trong bối cảnh bảo tàng đang đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính.

Năm 2025, đơn vị này ghi nhận khoản thâm hụt khoảng 5 triệu USD do lượng khách tham quan sụt giảm, nguồn tài trợ gặp khó khăn và hoạt động du lịch tại San Francisco suy yếu. Bảo tàng phải cắt giảm 7,5% nhân sự, đồng thời điều chỉnh dự báo lượng khách thường niên xuống còn khoảng 600.000 lượt.

Bởi vậy, hơn 66.000 vé được bán ra cho triển lãm của RM không chỉ là thành tích đáng chú ý về sức hút công chúng mà còn mở ra cơ hội để SFMOMA tiếp cận những nhóm khách tham quan mới.

Điểm đặc biệt của RM x SFMOMA: Between You and Me nằm ở sự kết hợp giữa bộ sưu tập cá nhân của nam nghệ sĩ và các tác phẩm đang được lưu giữ tại bảo tàng.

Triển lãm giới thiệu tổng cộng 178 tác phẩm, trong đó có 142 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của RM và 36 tác phẩm từ SFMOMA. Không gian trưng bày trải rộng trên nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, thư pháp và điêu khắc, quy tụ sáng tác của các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng nhiều tên tuổi quốc tế.

Một trong những cách sắp đặt đáng chú ý là việc đặt tác phẩm Umber-Blue của họa sĩ Hàn Quốc Yun Hyong-keun bên cạnh “No. 24” của danh họa Mark Rothko.

Sự kết hợp này tạo nên cuộc đối thoại giữa hai nền nghệ thuật, giúp người xem tìm thấy những điểm giao thoa trong ngôn ngữ tạo hình và cảm xúc.

Không dừng lại ở việc lựa chọn tác phẩm, RM còn trực tiếp tham gia xây dựng phần thuyết minh âm thanh và danh sách nhạc dành cho khách tham quan, góp phần tạo nên trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân.

Trưởng nhóm BTS thừa nhận bản thân không được đào tạo chính quy về lịch sử nghệ thuật và cũng không phải một giám tuyển chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh cho rằng góc nhìn của người ngoài giới chuyên môn có thể mang đến cách tiếp cận gần gũi, khác biệt.

Để truyền tải suy nghĩ của mình, RM dành nhiều thời gian viết và chỉnh sửa nội dung giới thiệu, mong muốn công chúng không chỉ thưởng thức tác phẩm bằng thị giác mà còn cảm nhận được những câu chuyện và cảm xúc phía sau.

Ý tưởng thực hiện triển lãm được giám tuyển América Castillo đề xuất từ khoảng hai năm trước, khi RM đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Castillo chia sẻ sự bất ngờ khi chứng kiến nhiều khách tham quan xúc động trước những tác phẩm được trưng bày.

Thành công của triển lãm cho thấy sức ảnh hưởng của RM không còn giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng của trưởng nhóm BTS, chính giá trị của bộ sưu tập, cách lựa chọn và kết nối các tác phẩm đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sự kiện.

Dự kiến kéo dài đến ngày 7.2.2027, RM x SFMOMA: Between You and Me tiếp tục mở ra cơ hội đưa nghệ thuật Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời cho thấy khả năng kết nối giữa văn hóa đại chúng và nghệ thuật đương đại.