RM (BTS) quyên góp 100 triệu won cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Theo thông báo ngày 30/9 của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, RM (tên thật Kim Nam Joon) đã trao khoản tiền ủng hộ thông qua Hội Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, tổ chức hỗ trợ hoạt động của bảo tàng. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua hoặc tiếp nhận các hiện vật cần thiết, bổ sung cho bộ sưu tập của bảo tàng.

Chia sẻ về khoản đóng góp, RM cho rằng, anh rất vui khi có cơ hội hỗ trợ bảo tàng trên cương vị đại sứ toàn cầu và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động quảng bá bảo tàng cũng như văn hóa Hàn Quốc.

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Trước đó, vào tháng 6/2026, RM được Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu đầu tiên. Vai trò của anh là tham gia các hoạt động quảng bá, góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa truyền thống và giá trị di sản Hàn Quốc đến công chúng quốc tế.

Bảo tàng cho biết việc bổ nhiệm dựa trên sự quan tâm lâu dài của RM đối với nghệ thuật và văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Đây cũng không phải lần đầu RM đóng góp cho việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa quê nhà.

Trong năm 2021 và 2022, nam ca sĩ từng hai lần quyên góp 100 triệu won cho Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài, với mục đích hỗ trợ bảo tồn và phục hồi các di sản Hàn Quốc đang được lưu giữ tại nước ngoài.

Một trong những kết quả từ khoản đóng góp này là việc xuất bản ấn phẩm giới thiệu các bức tranh cổ Hàn Quốc đang được lưu giữ tại những bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở nước ngoài.

Không chỉ hỗ trợ bằng hoạt động thiện nguyện, RM còn đang đưa tình yêu nghệ thuật của mình đến với công chúng quốc tế thông qua triển lãm “RM x SFMOMA: Between You and Me” tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA).

Triển lãm khai mạc từ ngày 3/10/2026 và kéo dài đến 7/2/2027. Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của RM được giới thiệu trong một bảo tàng.

Theo SFMOMA, triển lãm quy tụ gần 200 tác phẩm từ bộ sưu tập của RM và bảo tàng, trong đó nhiều tác phẩm nghệ thuật Hàn Quốc trong bộ sưu tập của nam ca sĩ lần đầu được giới thiệu với công chúng Mỹ.

RM cũng tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển chọn và đồng giám tuyển triển lãm cùng các chuyên gia của SFMOMA. Triển lãm này đánh dấu một bước tiến khác trong hành trình của RM trong việc kết nối công chúng quốc tế với nghệ thuật Hàn Quốc.

Trong khi đó, khoản quyên góp 100 triệu won mới nhất cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục cho thấy nam ca sĩ đang đồng hành với các hoạt động bảo tồn, sưu tầm và quảng bá di sản văn hóa của đất nước.