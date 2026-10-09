RM (BTS) lên tiếng, yêu cầu fan Peru ngừng tụ tập bên ngoài khách sạn

Vào ngày 8/10, RM đã đăng một tin nhắn dài trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse khi BTS đang ở Lima để thực hiện những buổi concert đầu tiên của họ tại Peru.

Anh bắt đầu bằng việc chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh đến thăm đất nước này và anh cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc khi được ở đó.

Ảnh: Big Hit

Sau đó, RM chia sẻ rằng, các thành viên và nhân viên đang gặp rất nhiều khó khăn vì có người ở bên ngoài khách sạn cả ngày. Theo RM, tiếng ồn từ bên ngoài quá lớn đến mức vọng vào phòng, khiến mọi người khó ngủ ngon.

RM nói thêm: "Chúng tôi đang trở thành một mối phiền toái lớn đối với những vị khách khác đang ở cùng khách sạn".

Trong khi gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự đón tiếp nồng nhiệt, RM nhấn mạnh rằng, các thành viên cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh viết: "Nếu chúng tôi không thể nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, điều đó sẽ ảnh hưởng đến các buổi hòa nhạc mà chúng tôi dành tặng tất cả các bạn", và mong nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ.

Ảnh:fb BTS

RM cũng yêu cầu người hâm mộ không tụ tập bên ngoài khách sạn của nhóm tại các quốc gia khác mà nhóm sẽ đến thăm trong chuyến lưu diễn sau này, bao gồm Chile, Brazil, Argentina và các quốc gia ở châu Á.

BTS biểu diễn tại Peru trong 3 ngày, ngày 7, 9 và 10/10/2026, tại sân vận động Estadio San Marcos ở thủ đô Lima, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'.