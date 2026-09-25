Riwoo của BOYNEXTDOOR tạo 'hook' cho 'ANIMAL'

BOYNEXTDOOR đã phát hành video thử thách vũ đạo cho ca khúc ANIMAL vào lúc 22h ngày 24/9 (giờ Hàn Quốc), trong đó, phần vũ đạo đoạn điệp khúc do thành viên Riwoo biên đạo. Riwoo đã tự mình biên đạo phần điệp khúc (hook), qua đó ghi dấu ấn cá nhân vào phân đoạn thường được sử dụng cho các thử thách vũ đạo (challenge) của bài hát.

Các động tác được lấy cảm hứng từ hình ảnh loài vật để phù hợp với tựa đề bài hát; chúng mang phong cách dứt khoát, mạnh mẽ thay vì uyển chuyển, mềm mại, với việc cả sáu thành viên duy trì đội hình chặt chẽ trong suốt phân đoạn này.

ANIMAL là ca khúc chủ đề của HOME: DELUXE, phiên bản tái phát hành (repackage) cho album phòng thu đầu tay của nhóm, dự kiến ra mắt vào lúc 18h ngày 28/9 (giờ Hàn Quốc).

Một đoạn video "nhá hàng" (teaser) đã được đăng tải cùng lúc với video thử thách vũ đạo, trong khi video chính thức sẽ được công bố vào ngày phát hành sản phẩm. Việc các thành viên tự biên đạo vũ đạo là điều ít phổ biến hơn so với việc tự sáng tác ca khúc, vì vậy, việc đứng tên trong phần biên đạo này cho thấy Riwoo không chỉ tham gia với tư cách người biểu diễn mà còn góp phần vào khâu sản xuất cho đợt trở lại này.

Video thử thách được đăng tải trực tiếp trên các kênh chính thức của nhóm thay vì thông qua tài khoản đối tác, giúp người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên về vũ đạo ngay trên trang chủ của nhóm.

Trước ngày 28/9, nhóm đã hoàn tất việc thực hiện các bộ ảnh và video ý tưởng cho phiên bản repackage mà không thay đổi ngày phát hành.