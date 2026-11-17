Nhật Bản lần đầu tham gia đăng cai CKTG

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2027 (CKTG 2027) đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên Nhật Bản trở thành quốc gia đăng cai một giai đoạn của giải đấu. Theo thông báo của Riot Games ngày 13/11/2026, thành phố Nagoya sẽ tổ chức vòng Thụy Sĩ (Swiss Stage), trước khi các đội tuyển tiến đến Hàn Quốc để tranh tài ở những vòng đấu quyết định.

CKTG 2027 sẽ lần đầu đến với Nhật Bản. Ảnh: Riot Games.

Việc lựa chọn Nagoya mở rộng phạm vi tổ chức CKTG tại châu Á, đồng thời đưa giải đấu đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tại Nhật Bản. Trong thông cáo ngày 14/11/2026, Riot Games Nhật Bản nhấn mạnh cơ hội để người chơi và khán giả trong nước trực tiếp theo dõi những màn so tài ở cấp độ cao nhất.

Tuy nhiên, Riot Games chưa công bố nhà thi đấu cụ thể tại Nagoya. Thời gian tổ chức từng giai đoạn, lịch mở bán vé và các thông tin dành cho khán giả cũng sẽ được cập nhật sau.

Hàn Quốc tổ chức các vòng đấu quyết định

Sau vòng Thụy Sĩ tại Nhật Bản, các đội tuyển giành quyền đi tiếp sẽ đến Hàn Quốc để bước vào vòng loại trực tiếp. Theo kế hoạch, tứ kết và bán kết sẽ diễn ra tại Suwon Convention Center, thuộc thành phố Suwon.

Vòng loại trực tiếp CKTG 2027 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Ảnh: Riot Games.

Trong khi đó, Seoul Arena tại thủ đô Seoul sẽ trở thành địa điểm tổ chức trận chung kết. Đây là nơi các đội tuyển cạnh tranh danh hiệu vô địch thế giới và chiếc cúp Summoner’s Cup danh giá.

Hàn Quốc vốn có vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Quốc gia này sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo và nhiều đội tuyển từng tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế. Việc lựa chọn Suwon và Seoul cho các vòng đấu cuối được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động cho Worlds 2027.

Lịch địa điểm tổ chức CKTG 2027

Riot Games cân nhắc thay đổi vòng khởi động

Bên cạnh địa điểm tổ chức, Riot Games cũng tiết lộ đang xem xét điều chỉnh con đường giành vé tham dự CKTG 2027. Một trong những phương án được đưa ra là sử dụng cơ chế liên quan đến Demacia Cup để thay thế vòng Play-In truyền thống.

Theo định hướng này, thay đổi có thể tạo thêm những loạt trận nhiều ván đấu, đồng thời mở rộng cơ hội cạnh tranh cho các đội tuyển. Tuy nhiên, Riot Games chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, Play-In vẫn chưa chính thức bị loại bỏ khỏi thể thức CKTG 2027.

CKTG 2027 nhiều khả năng sẽ có những thay đổi nhất định. Ảnh minh họa.

Giải đấu dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2027. Riot Games hiện chưa công bố ngày khởi tranh, số lượng đội tham dự, cơ cấu suất dự giải và lịch bán vé.

Việc đưa CKTG đến Nhật Bản lần đầu tiên, đồng thời tổ chức các vòng đấu quyết định tại Hàn Quốc, tạo nên hành trình đặc biệt cho mùa giải 2027. Người hâm mộ sẽ theo dõi cuộc cạnh tranh Summoner’s Cup qua ba thành phố Nagoya, Suwon và Seoul, trong một kỳ Chung kết Thế giới có dấu mốc mới về phạm vi tổ chức.