Rio Hạo Nhiên cao vượt bố Lý Hải chỉ sau 1 năm, nhận tín hiệu casting Lật Mặt 9

Vừa qua, những bức ảnh kỷ niệm nhân dịp sinh nhật của Lý Hải, chụp cùng vợ và các con viral khắp mạng xã hội. Gia đình 6 thành viên không chỉ gây chú ý với visual "cực phẩm" mà còn nằm ở cách sắp xếp đội hình bậc thang từ thấp đến cao với tỉ lệ hoàn hảo.

Trong đó, chủ nhân của ngày vui - Lý Hải - bất ngờ nhường spotlight cho con trai lớn Rio (tên thật Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011) khi cậu hiện đang là thành viên cao nhất nhà. Sự thay đổi "ngôi vương" chỉ sau một năm giữa Lý Hải - Rio khiến netizen thích thú. Bởi lẽ, trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 14 vào năm ngoái, cậu bạn chỉ cao nhỉnh hơn mẹ Minh Hà và vẫn còn thua bố Hải vài cm.

Bức ảnh Rio chụp cùng bố mẹ vào năm 2025.

Trước thềm bước sang tuổi 15 (vào ngày 18/10), Rio hiện đang nhận nhiều quan tâm khi sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao lý tưởng. Thế nhưng, thực chất cậu bạn đã sớm "đốn tim" khán giả ngay từ khi còn bé nhờ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ gia đình cùng sự lém lỉnh, đáng yêu. Một netizen bình luận: "Không cười thì nét mẹ nhiều hơn, cười lên thì nét bố Hải trội hẳn luôn. Đúng là con nhà nòi mà".

Khi 4 tuổi, hình ảnh nhóc tì Rio "nhỏ xíu", trắng trẻo nhưng điềm đạm đã được bố mẹ cho xuất hiện trên màn ảnh rộng thông qua dự án Lật Mặt 2. Rio cũng nhiều lần theo chân bố mẹ đến phim trường, làm quen với không khí làm việc của đoàn phim.

Hình ảnh nhóc tì Rio xuất hiện trong dự án điện ảnh đầu tay.

Năm 2021, Rio chia sẻ rằng bản thân thích làm đạo diễn và viết kịch bản giống ba nên đã huy động ê-kíp gồm một số diễn viên nhí, cùng nhau sản xuất trailer cho bộ phim có tên Cuộc Phiêu Lưu Sức Mạnh, mang đến những khung hình có góc nhìn độc đáo.

Rio trổ tài làm đạo diễn, đạo diễn hình ảnh, biên kịch khi mới tầm 10 tuổi.

Ngoài ra, Rio thường xuyên tham gia thử vai cho các phim do bố mẹ sản xuất, góp mặt trong Lặt Mặt 7, Lật Mặt 8.

Tạo hình của Rio khi tham gia Lật Mặt 7.

Đáng chú ý, thời điểm Lật Mặt 8 ra rạp, hình ảnh của Rio Hạo Nhiên được khán giả đặc biệt chú ý. Lý Hải cho biết Rio đã nghiêm túc tham gia các buổi casting cho Lật Mặt 8, không ngừng tập luyện, trau dồi về khả năng vũ đạo và giọng hát để hoàn thành vai diễn. Tại các buổi giao lưu, cậu bạn tỏa sáng trên sân khấu, toát lên thần thái cuốn hút, ngập tràn "aura idol".

Sau vai diễn Tiến, Rio nhận nhiều sự ủng hộ, khích lệ từ khán giả. Đáp lại tình cảm yêu thương này, Rio đã "thả tim" cho một bình luận hy vọng cậu tham gia casting Lật Mặt 9.

Nguồn: @itsriohaonhien

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến nghệ thuật, Lý Hải - Minh Hà cũng thoải mái trong việc cho "cậu cả" "lên sóng" trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ khoảnh khắc con trai chơi đàn piano, trổ tài hội họa vẽ tranh, khoe nét chữ đẹp. Rio được bố mẹ nhận xét càng lớn càng hướng nội nhưng sống rất tình cảm. Chàng trai Gen Z thường xuyên tự tay chuẩn bị quà, viết thư tặng các thành viên trong gia đình vào mỗi dịp đặc biệt.

Trong môi trường học thuật, Hạo Nhiên khiến gia đình tự hào khi là một cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, năng động trong các hoạt động thể thao như bơi lội, tập võ. Cậu bạn gây trầm trồ với khả năng giao tiếp thông thạo tiếng Anh và có nền tảng cơ bản về 3 ngôn ngữ Trung, Hàn, Nhật.

Hiện tại, Rio còn sở hữu trang cá nhân riêng với hơn 114K người theo dõi, lưu giữ lại loạt ảnh đáng yêu từ ngày bé và kênh TikTok hơn 111K followers.

Đáng chú ý, sau 10 năm, dù chiều cao, ngoại hình, kỹ năng có nhiều thay đổi nhưng Rio vẫn giữ kiểu tạo dáng "sành điệu".