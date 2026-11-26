Rima Thanh Vy không giấu được xúc động khi Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ chuẩn bị chính thức đến với khán giả. Nữ diễn viên bật khóc khi nhắc đến Zoe, vai diễn cô dành nhiều tâm huyết, đòi hỏi sự dấn thân cả về thể chất lẫn tâm lý, đặc biệt với những phân đoạn táo bạo, khi cô không ngại cởi bỏ toàn bộ 100% để phục vụ cho hành trình của nhân vật.

Nữ diễn viên cho biết, cảnh quay táo bạo đó chỉ có một mình cô và máy quay phim. Do đó, cô hoàn toàn an tâm thể hiện cảm xúc nhân vật trên phim trường. Rima Thanh Vy nói về việc thực hiện các cảnh quay táo bạo cần phải có sức thuyết phục. Trước đó, cô cùng ê kíp đã chuẩn bị tâm lý, tìm hiểu kỹ càng để thực sự hiểu cảnh quay này cần thiết với diễn biến tâm lý của nhân vật Zoe.

Nhật Kim Anh và Khương Lê cùng các thành viên ê kíp cũng có dịp nhìn lại hành trình làm phim với những thử thách trên phim trường và kỳ vọng dành cho tác phẩm. Những cảm xúc được chia sẻ tại buổi công chiếu không chỉ cho thấy sự gắn bó của các nghệ sĩ với nhân vật, mà còn thể hiện mong muốn đưa thành quả sau thời gian dài nỗ lực đến gần hơn với khán giả.

Với Minh Hằng, Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau ba năm, đồng thời là cơ hội để nữ diễn viên thử sức với hình tượng ma mị, khác biệt so với những vai diễn trước đây. Nhìn lại quyết định tham gia dự án, nữ diễn viên khẳng định, lựa chọn thử sức với dòng phim kinh dị là hoàn toàn đúng đắn.

Mình Hằng bày tỏ: “Nếu lúc ấy tôi không đồng ý thì tôi đã thất bại ngay từ đầu”. Những chia sẻ này cho thấy tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của Minh Hằng, khi đảm nhận một hình tượng mới trên màn ảnh. Với vai “mẹ mìn”, Minh Hằng có màn thử sức với dòng phim kinh dị khi xây dựng hình tượng vừa ma mị, quyến rũ, vừa khó đoán qua biểu cảm và thần thái.

Trong khi đó, Rima Thanh Vy và Khương Lê đối diện với những thử thách tâm lý riêng, đòi hỏi khả năng thể hiện các trạng thái cảm xúc biến chuyển theo diễn biến câu chuyện.

Đặc biệt, Nhật Kim Anh mang đến một tuyến truyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử, khai thác những tổn thương và lựa chọn nghiệt ngã của người mẹ. Sự đan xen giữa các sắc thái diễn xuất giúp bộ phim cân bằng yếu tố kinh dị với những xung đột mang tính con người.

Với sự kết hợp giữa kinh dị, giật gân và tình cảm gia đình, Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ hướng đến trải nghiệm điện ảnh đa sắc thái. Đáng chú ý, việc ứng dụng kỹ xảo để kiến tạo một thế giới kỳ ảo, lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian, cho thấy nỗ lực thử nghiệm đáng ghi nhận của ê kíp, mở rộng giới hạn thể hiện của dòng phim kinh dị Việt.