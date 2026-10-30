RIIZE thu hút với triển lãm 'Insomnia'

Từ ngày 26 đến 29/10, RIIZE đã tổ chức sự kiện 'RIIZE into INSOMNIA' tại Space S50 ở Seongsu-dong, Seoul. Sự kiện mang đến nhiều chương trình đa dạng, bao gồm các màn trình diễn, buổi trò chuyện, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Vào tối ngày 26/10, RIIZE lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc mới Insomnia. Các thành viên tiếp nối bầu không khí nhẹ nhàng qua những màn trình diễn Something's in the Water và Honestly. Sau đó, nhóm đã tổ chức một buổi trò chuyện mang phong cách chương trình phát thanh đêm khuya, nơi họ chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình thực hiện đĩa đơn, đưa ra lời khuyên về những nỗi lo của người hâm mộ và giải đáp các câu hỏi trong phần hỏi đáp (Q&A).

Chia sẻ về Insomnia, RIIZE cho biết: "Đây là ca khúc mà tất cả các thành viên đều đồng lòng lựa chọn vì càng nghe, chúng tôi càng thấy yêu thích nó hơn. Vì đây là lần đầu tiên thử sức với thể loại acoustic pop nên chúng tôi từng lo lắng, liệu mình có thể thể hiện tốt hay không. Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn khi thấy các bạn BRIIZE yêu thích bài hát này đến vậy. Dù ca khúc có tên là Insomnia (Chứng mất ngủ), chúng tôi vẫn luôn mong rằng, các bạn BRIIZE có thể chìm vào giấc ngủ ngon mà không phải bận tâm điều gì".

Các hoạt động theo nhóm nhỏ (unit), nơi các thành viên tương tác trực tiếp với người hâm mộ cũng đã diễn ra: Eunseok và Sungchan đồng hành vào ngày 27/10, Shotaro và Anton vào ngày 28/10, còn Wonbin và Sohee vào ngày 29/10. Họ đã dành thời gian cùng người hâm mộ thông qua các hoạt động được thiết kế để hỗ trợ những đêm khó ngủ, chẳng hạn như tự tay làm áo phông mặc ngủ (DIY), đọc sách cho nhau nghe và thực hiện các bài tập giãn cơ trước khi đi ngủ.

Không gian triển lãm gồm hai tầng cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Tại đây trưng bày những hình ảnh từ video âm nhạc, các vật phẩm đặc biệt, cùng khu vực lắng nghe, nơi khách tham quan có thể thưởng thức những lời chúc ngủ ngon do cả sáu thành viên ghi âm. Mỗi ngày, triển lãm thu hút hơn 1.400 lượt khách ghé thăm. Trong khi đó, RIIZE sẽ biểu diễn ca khúc Insomnia trên chương trình Music Bank của đài KBS2 vào ngày 30/10, Music Core của đài MBC vào ngày 31/10 và Inkigayo của đài SBS vào ngày 1/11.