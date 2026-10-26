RIIZE: 'Một sự ngọt ngào đầy mê hoặc khiến bạn sẵn lòng thức giấc'

Ca khúc mới Insomnia của nhóm nhạc nam RIIZE nhẹ nhàng bao bọc lấy người nghe, khắc họa một trạng thái tâm trí bồn chồn, không thể chợp mắt. Dù phảng phất nét u buồn, âm nhạc của bài hát không hề tạo cảm giác nặng nề hay trì trệ. Những giai điệu guitar đầy chất thơ, nhịp điệu uyển chuyển cùng sự hòa giọng của sáu thành viên đã tạo nên một không gian đầy lôi cuốn, như muốn nhắn nhủ rằng, ngay cả khi tâm trí đang trĩu nặng những âu lo, việc đắm mình vào âm nhạc vẫn là một trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Bài hát do The Stereotypes và August Rigo sáng tác và phối khí, với phần lời được viết bởi Kim Eana. Thông qua việc khám phá một thể loại âm nhạc mới, nhóm tiếp tục khẳng định sở trường đặc trưng của mình: khả năng cân bằng hoàn hảo giữa sự chính xác về nhịp điệu và những cảm xúc sâu lắng, đầy gợi mở.

Cho đến nay, RIIZE luôn thể hiện xuất sắc khả năng chuyển hóa đặc tính riêng biệt của các nhạc cụ thành những chuyển động trên sân khấu. Dù là những bản nhạc lấy guitar và bass làm chủ đạo, hay các ca khúc mang chất hip-hop thô mộc, âm nhạc của nhóm luôn được thúc đẩy bởi một nguồn năng lượng tiềm ẩn, thôi thúc cơ thể người nghe phải chuyển động theo. Trong Insomnia, thay vì loại bỏ nguồn năng lượng vận động đó, họ chuyển trọng tâm vào bên trong hướng thẳng vào chính giọng hát.

Đặc biệt, chất trữ tình của tiếng guitar hòa quyện nhịp nhàng với cảm thức nhịp điệu trong giọng hát, trong khi các bè phối đan cài vào nhau tạo nên một kết cấu liền mạch. Việc một ca khúc "dễ nghe" không đồng nghĩa với việc nó thiếu chiều sâu. Khi các thành viên lần lượt đảm nhận giai điệu, mỗi người đều bộc lộ âm sắc độc đáo của riêng mình, và sự chồng lớp các giọng hát đã tạo nên một tầng sâu cảm xúc phong phú hơn. Ngay cả những nốt cao của Sohee cũng đóng vai trò như điểm tựa vững chắc, đồng thời duy trì sự trôi chảy, mượt mà cho toàn bộ bài hát. Dù đang ở trạng thái thư giãn, người nghe vẫn sẽ tự nhiên bị cuốn hút vào những biến chuyển tinh tế trong cách xử lý giọng hát.

Insomnia truyền tải chất cảm xúc đặc trưng của RIIZE một cách sâu sắc hơn thông qua giọng hát của các thành viên. Bài hát vẫn giữ được nhịp điệu uyển chuyển vốn là dấu ấn riêng của nhóm, đồng thời làm nổi bật hơn các phần hòa âm. Bên cạnh vẻ cuốn hút đầy năng động và sôi nổi thường thấy trên sân khấu, các thành viên còn cho thấy khả năng chia sẻ cảm xúc một cách điềm tĩnh và chừng mực. Insomnia cũnggóp phần làm phong phú thêm định hướng "Emotional Pop" (Pop giàu cảm xúc) độc đáo của nhóm.