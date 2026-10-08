Rihanna tiết lộ có ít nhất 170 ca khúc chưa phát hành

Rihanna một lần nữa khiến người hâm mộ xôn xao khi hé lộ quy mô đáng kinh ngạc của kho nhạc chưa phát hành. Trong buổi livestream trên TikTok của Fenty Beauty mới đây, nữ ca sĩ được hỏi về số lượng ca khúc cô đang cất giữ. Thay vì đưa ra một con số cụ thể, Rihanna đã sử dụng chính sản phẩm của thương hiệu để đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý.

Cụ thể, khi giới thiệu Gloss Bomb Vault - bộ sưu tập gồm 10 sản phẩm của Fenty Beauty, Rihanna ví von kho mỹ phẩm này với "kho nhạc" của mình. Cô nói rằng nếu một "Vault" có 10 sản phẩm, thì bản thân cô có ít nhất 17 "Vault" âm nhạc. Phép tính đơn giản từ chia sẻ của Rihanna khiến người hâm mộ nhanh chóng suy ra con số khoảng 170 ca khúc chưa phát hành.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Rihanna không khẳng định cô đang sở hữu chính xác 170 bài hát hoàn chỉnh và sẵn sàng phát hành. Đây nhiều khả năng là cách nữ ca sĩ nói vui về khối lượng âm nhạc cô đã thu âm hoặc lưu giữ trong suốt nhiều năm. Dù vậy, chỉ riêng khả năng con số này lên tới hàng trăm cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ phấn khích.

Điều đáng nói là thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh sự chờ đợi dành cho album phòng thu tiếp theo của Rihanna đang ngày càng nóng lên.

Đã gần một thập kỷ kể từ khi Rihanna phát hành album ANTI vào tháng 1/2016. Đây vẫn là album phòng thu gần nhất của nữ ca sĩ và được xem là một trong những sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn của kỷ nguyên streaming.

Sau ANTI, Rihanna gần như rút khỏi đường đua âm nhạc để tập trung xây dựng đế chế Fenty trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, đồng thời dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và gia đình cùng A$AP Rocky. Chính khoảng thời gian vắng bóng kéo dài này đã biến album tiếp theo của Rihanna, thường được người hâm mộ gọi là R9, thành một trong những dự án được chờ đợi nhất của làng nhạc thế giới.

Trong nhiều năm, R9 liên tục xuất hiện trong những lời đồn đoán, thông tin bên lề và các dấu hiệu nhỏ giọt từ chính Rihanna cũng như những người thân cận với cô. Album từng được cho là trải qua nhiều lần thay đổi định hướng, trong khi một số ca khúc được cho là đã bị rò rỉ trước khi chính thức ra mắt.

Thế nhưng, năm 2026 dường như đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn.

A$AP Rocky mới đây khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý khi tiết lộ Rihanna đang trở lại phòng thu. Trong chương trình The Jason Lee Show, khi được hỏi liệu mối quan hệ, cuộc sống gia đình hay việc có con có phải nguyên nhân khiến album mới của Rihanna bị trì hoãn hay không, Rocky lập tức phủ nhận.

Sau đó, anh vô tình tiết lộ rằng Rihanna đang ở trong phòng thu và nhanh chóng nhận ra mình có thể đã nói quá nhiều. "Cô ấy đang ở trong phòng thu ngay bây giờ", nam rapper chia sẻ trước khi đùa rằng mình vừa lỡ tiết lộ bí mật với bạn gái.

Không chỉ A$AP Rocky, bản thân Rihanna cũng từng có những động thái khiến người hâm mộ tin rằng cô đang thực sự nghiêm túc với âm nhạc trở lại. Nữ ca sĩ từng được bắt gặp xuất hiện tại một phòng thu ở New York và đề cập đến quá trình thu âm.

Đáng chú ý, Rihanna cũng từng xuất hiện bất ngờ tại buổi hòa nhạc cuối cùng của JAY-Z ở Sân vận động Yankee. Cô cùng đàn anh thể hiện Run This Town, trước khi trình diễn riêng B*** Better Have My Money*.

Sau khoảng thời gian dài gần như không biểu diễn trực tiếp, Rihanna thậm chí tự trêu bản thân đã "mất phong độ" vì quá lâu không đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc này càng khiến người hâm mộ nhớ đến thời kỳ nữ ca sĩ liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc.

Dù hoạt động âm nhạc trong những năm qua khá hạn chế, Rihanna vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ âm nhạc. Năm 2022, cô trở lại với Lift Me Up trong nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever. Ca khúc sau đó mang về cho cô một đề cử Oscar. Đến năm 2025, Rihanna tiếp tục góp giọng trong Friend of Mine, thuộc nhạc phim Smurfs.

Giờ đây, tiết lộ về khoảng 170 ca khúc trong "kho nhạc" càng khiến câu chuyện về R9 trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu Rihanna thực sự đang sở hữu một lượng lớn chất liệu âm nhạc chưa phát hành, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm có lẽ không còn là "Rihanna có còn làm nhạc hay không?", mà là "Khi nào cô sẽ chọn một trong số hàng trăm ca khúc ấy để chính thức trở lại?". Sau gần 10 năm chờ đợi, có lẽ cộng đồng Navy chỉ cần một điều: Rihanna thực sự nhấn nút phát hành.